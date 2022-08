PC verá la forma de ayudar a afectados por tromba marina en Veracruz Puerto

Tras afirmar que la tromba marina registrada este jueves en el puerto de Veracruz dejó saldo blanco, la secretaria de Protección Civil en el estado, Guadalupe Osorno Maldonado, señaló que no hay un programa específico para dar apoyo a los afectados por los daños en la palapa.No obstante, resaltó que se verá forma en que pueda dar ayuda para resarcir las afectaciones en mesas y carpas dañadas por el intenso cono de aire que llegó hasta la playa de Villa del Mar.“Nosotros no tenemos reporte, tenemos saldo blanco. No tenemos un programa específico para apoyar este tipo de instalaciones pero estamos recuperando la información y veremos de qué manera se les puede apoyar”, dijo.Tras este fenómeno que se presentó durante esta semana en Coatzacoalcos y en el puerto de Veracruz, la titular de la SPC, exhortó a los ciudadanos a que tomen medidas de seguridad al visualizar una tromba.Recordó que este tipo de eventos representa riesgos porque convierte en proyectil los objetos a su paso.“Que se alejen; vimos muchos videos y demás pero lo más importante es la seguridad de las personas (..) Recordemos que también lanza proyectiles, que muchas veces no es el evento en sí, sino los proyectiles que lanza, lo que afecta a las personas".Finalmente, señaló que por las lluvias se desactivó el “aviso especial”, hasta el momento no se tienen afectaciones por el temporal, pero se mantiene vigilado el río Uxpanapa.