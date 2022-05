PC Xalapa culpa a "instancias federales" por asentamientos de riesgo

El director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, denunció que "instancias federales" siguen otorgando permisos para asentamientos humanos en zonas de alto riesgo en Xalapa."Instancias federales están dando la autorización de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y podemos ir a recorrer el día que ustedes quieran que están dando los permisos y la gente está asentada en lugares donde hay abismos hasta de 200 y 300 metros", expresó.En la entrevista, Sardiña Salgado evitó precisar el nombre de las dependencias del Gobierno de la República que estarían dando las autorizaciones, sin observar que pueden poner en peligro a la población que llegue a ocupar esos terrenos."Nosotros no damos los permisos para regularizar tierras, el que los da es el Gobierno Federal, me reservo el derecho al silencio como decía Don Jesús Reyes Heroles y no es atacar a nadie, es tener consciencia de servidores públicos de que si van a otorgar tierra para vivienda y entendemos la necesidad de la población, porque la entiendo perfectamente, es tratar de dar zonas seguras", reiteró.El funcionario xalapeño reafirmó que es importante hablarle a las personas con la verdad y decirles que en la ciudad ya no hay tierras que sean aptas para asentarse, "ya no cabe gente en Xalapa", por lo que alertó que de seguir dándolas en espacios inadecuados después traerá "lamentaciones" y estragos provocados por las lluvias."Hay que hablar con la verdad, yo prefiero hablar con la verdad, decir las cosas claras y si tengo que seguir en el área de Protección Civil Municipal porque le digo a la gente la verdad y la población debe saber si está en zona de riesgo o está en zonas seguras, seguiré y si tengo que renunciar porque digo la verdad, prefiero mejor pasar con pantaloncitos a que yo tenga que arriesgar a la población y vaya sufrir una situación lamentable", enfatizó.Al decir que se requiere la coordinación de los tres órdenes de gobierno para lograr la construcción de muros de contención en esas zonas, porque el Ayuntamiento por si sólo no tendría el recurso para dichas obras de infraestructura; reafirmó que el Gobierno Federal es el encargado de permitir los asentamientos en áreas ejidales, donde acusó que los ejidatarios venden predios sin ser adecuados para la edificación de viviendas."Quienes también tienen la culpa de otorgar terrenos en zonas de alto riesgo son los amigos ejidatarios, entendemos que también quieren vender sus tierras pero que las que vendan sean en zonas seguras y que dejen calles de 14 o 15 metros, porque quieren dejar calles de 8 metros, seguimos siendo una ciudad y capital chiquita, como era de antaño", cuestionó.Consideró que si el Presidente Municipal quiere hacer una gran metrópoli, no se podrá avanzar porque las zonas rurales y ejidales las están "vendiendo mal" y en lugares de alto riesgo."Al vender esas zonas de alto riesgo, pasa a la instancia del Gobierno Federal y si el Gobierno Federal autoriza, que no debe autorizar, creo que hay que hacer un análisis concreto tanto con Protección Civil Federal, Estatal o Municipal para poder ver si se pueden asentar o no. Reitero, no le estoy echando la culpa a instancias federales pero ellos son los que autorizan en primer origen", abundó Luis Sardiña Salgado.