Pega a Orizaba disminución de recursos federales; cada vez recibe menos

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, dijo que una sola vez se ha hecho la prueba de COVID-19 y salió negativa; se la realizó después de que la delegada del IMSS, Célida Duque Molina, diera positivo.



"Pero he seguido trabajando, he estado prácticamente viniendo todos los días al Palacio, asisto a muchos lugares con riesgo y ese virus no respeta nada, por eso hay que seguirse cuidando. Traigo mi cubrebocas, siempre intento tener la sana distancia, el gel y lavado de manos, siempre que llego a un asiento traigo una franela con agua y cloro y limpio donde me voy a sentar".



En referencia al tema de la disminución de recursos económicos que ha tenido Orizaba, los cuales provienen de las participaciones federales, explicó que en abril recibieron 36 millones, mayo 24 millones y junio 18 millones.



En este sentido, añadió que el Cabildo en pleno se reunirá para determinar qué estrategia se va a tomar, porque sí les está pegando la reducción de estos recursos.



Aunque hasta el momento no se ha parado ningún proyecto, pues el Planetario, el CDO Cerritos y el Aeroparque continúan, lo mismo ocurre con el cambio de iluminación en el 40 por ciento de la ciudad, pues se va a efectuar.



Finalmente, destacó que los recursos propios han bajado hasta en un 80 por ciento.