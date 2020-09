Pegarán “Norte” e intensas lluvias a Veracruz por Frente Frío, reitera PC

Tras darse a conocer la llegada de un nuevo Frente Frío entre este lunes y martes, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz activó la Alerta Gris para prevenir a la población por el aumento en la intensidad del viento, precipitaciones y descenso de la temperatura.



De acuerdo al reporte de José Llanos Arias, subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil del Estado, hay dos situaciones que se deben tomar en cuenta por la llegada de este frente frío, vientos fuertes y lluvias intensas.



“Se combinan dos peligros para la población del estado de Veracruz, por un parte el peligro en zonas de emergencias donde los ríos todavía están elevados, y por otra parte, el viento que siempre es peligrosos para los municipios costeros y para la navegación marítima. Son dos peligros que tenemos que vigilar o ver que no ocurra nada”.



Aunque dijo, que para este lunes se esperan condiciones estables, ambiente cálido, temperaturas altas, y condiciones limitadas para lluvias, con el paso de las horas, podría cambiar en la noche del lunes y madrugada del martes.



“Mañana no esperamos que haya condiciones todavía adversas, incluso que la temperatura no descendiera. Antes de la llegada de un frente frío la temperatura podría ser mayor, antes de que ingrese un frente frío, las temperaturas pueden aumentar y provocar un efecto de surada”.



Además, explicó que los primeros frentes fríos de septiembre y octubre, son los más lluviosos para Veracruz, esto al encontrar condiciones muy cálidas.



Serían tormentas y lluvias fuertes a muy fuertes, así como viento a norte con rachas de hasta 115 kilómetros por hora en costa y superiores a 80 kilómetros en gran parte de las regiones en la entidad como, Xalapa, Misantla, Nautla y Veracruz-Boca del Río.



“Alcanzaría la región de Tuxpan las primeras horas del día martes, Coyutla, Pánuco; a las 7 de la mañana, el frente ya habría cruzado el Puerto de Veracruz y Boca del Río, a las 3 o 4 de la mañana, ya se estaría sintiendo en viento en Xalapa, la zona de Misantla. En Coatzacoalcos después de las 10 de la mañana del martes. Se incrementará la posibilidad de lluvias y tormentas con valores acumulados del orden de los 30 a 50 mm”.



Para la madrugada del miércoles, las rachas de viento comenzarán a debilitarse, pero aún marcarán 80 kilómetros por hora en las costas del centro y sur del Estado.



También, dio a conocer que la masa de aire que provocará este frente frío número 4, reforzará posiblemente para el viernes, el próximo frente frío.



“Es posible que se vuelva a intensificar el viento, no con la misma intensidad de lo que esperamos el martes y el miércoles, pero el viento si podría tomar algunas intensidades importantes y no permitiría que la temperatura ascendiera notablemente”, concluyó.