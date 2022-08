Pelean MEGACABLE y Alcaldía de Alvarado por presunto audio de hermana de Presidenta

La empresa MEGACABLE acusó de persecución e intento de extorsión al Ayuntamiento de Alvarado y señaló en particular a la hermana de la alcaldesa Lizzette Álvarez Vera, de enviar un audio a todo el personal que labora en el Ayuntamiento para bloquear los trabajos de mantenimiento y conectividad para los usuarios porque –asevera en el audio– deben pagar a Tesorería.La confrontación empezó luego de que días atrás personal de la empresa llegara a calles de la ciudad a componer cables que había tirado un camión, pero personal del Ayuntamiento obstruyó las labores por presuntamente no contar con permisos.“Se solicita a todo el personal que labora en el Ayuntamiento de Alvarado, (…) que si alguno ve alguna camioneta de MEGACABLE trabajando en el municipio, la reporte inmediatamente porque no tienen derecho de trabajar ni de meter ningún cable en nuestro municipio. Está introduciendo servicios, tiene que pagar. No les gusta pagar y necesitamos que pasen a pagar a la Tesorería. Por favor, todo los que vean una camioneta de MEGACABLE repórtela, porque va a llegar la policía a sacarlos. Gracias por su atención”, es lo que se escucha en el mensaje.En comunicado de MEGACABLE, la empresa señala a Irasema Álvarez, hermana de la Alcaldesa, de ser presumiblemente quien habla y difundió el audio, por lo que la acusa de cometer el delito de usurpación de funciones y/o abuso de autoridad, “actos que, además, sugieren un presunto nepotismo en ese Gobierno”.Por su parte, el Ayuntamiento de Alvarado, también a través de un comunicado, calificó como un “ataque social” la confrontación con MEGACABLE. Además, sostuvo que la empresa de televisión, Internet y telefonía ha incumplido con el Código Hacendario Municipal el cual, asevera, les obliga a pagar impuestos. Sin embargo, no desmintió que la hermana de la Alcaldesa fuera la autora del audio.“MEGACABLE-COMUNICACIONES, al realizar sus trabajos en vía pública incluso las concesionadas por la SCT, ocasiona daños, entre los que se encuentran romper calles, guarniciones y banquetas y demás bienes públicos que atiende, cuida y mantiene en el Ayuntamiento, es por ello que dentro de la legislación municipal se contemplan pagos por la introducción de servicios, sin excepción de personas físicas o morales incluso las que cuentan con una concesión federal”, dice el boletín alvadoreño.A su vez, la empresa de telecomunicaciones replicó que dichos cobros carecen de sustento legal. Señaló como mentira que dañen banquetas, calles, guarniciones y bienes públicos, toda vez que aseguran no se encuentran realizando obras y que su red se encuentra instalada sobre postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).“MEGACABLE es una empresa apegada al Estado de Derecho cuyo principal interés en la comunidad de Alvarado y en el resto del país, es llevar conectividad de calidad a sus suscriptores, por lo que rechaza tajantemente cualquier intento de extorsión o amenaza y exige las garantías para continuar prestando el servicio”, dice comunicado de la empresa, quien aseguran que a la fecha no han recibido conforme a derecho, un requerimiento por parte del Ayuntamiento.