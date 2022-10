Pelean por dirigencia de Asociación Mexicana de la Construcción en Veracruz

El integrante de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en Veracruz, Fernando Martín González Vieyra, acusó al empresario Ricardo García León de estar usurpando funciones y ostentádose como representante de la misma ante los Gobiernos Federal y Estatal e instituciones como la Universidad Veracruzana (UV), para firmar convenios.Comentó que por ello ya existe una averiguación previa en la Ciudad de México con número 0220-UN-BJ-1/2022-FGJCDMX, en la que la Fiscalía General de esa Entidad ya lo citó a comparecer, pero no asistió, emitiendo un nuevo citatorio para el 25 de octubre."Los invito a que no sigan usurpando funciones (...) Él (García León) tiene que contestar a los cuestionamientos que se le van a hacer ahí, ya tienen un listado de los cuestionamientos que le van a hacer. No se presentó, entonces le volvieron a dar un citatorio para el día 25 de octubre, esperemos que se presente para rendir cuestas", comentó.González Vieyra también adelantó que el próximo 22 de octubre se llevará a cabo una reunión en Mazatlán, Sinaloa, a la que asistirán todos los miembros que estén contribuyendo a la organización, y en la que expulsarán a los que no lo han hecho o a los que la han usado indebidamente como supuestamente es el caso de xxxx."Vamos a empezar un proceso de investigación de los convenios que han estado firmando para empezarle a decir a la UV, al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado que ellos no tienen ninguna representación de la misma", reiteró.Dijo que únicamente en las Delegaciones de Veracruz y Guerrero, no se ha podido concluir el proceso para poder elegir a un presidente, de allí que ahora que está el proceso judicial, se debe esperar a que se determine quién tiene la representación en el Estado para posteriormente lanzar el proceso eleccionario, aunque dijo que la FGCDMX reconoce a Alberto Adán Ochoa como su representante."Veracruz no está en condiciones de tener Presidente porque todavía no cumplimos con los requisitos establecidos en el acta de asamblea del 14 de mayo", aseveró al añadir que el comité directivo que encabeza Ricardo García no tiene delegación, domicilio fiscal, ni representación para abrir una cuenta de cheques."Actualmente todos los socios que están depositados dinero a las cuentas, no son de la AMIC (...) Hemos estado en comunicación con las autoridades y ya les explicamos la situación que impera en la AMIC, primero tenemos que resolver nuestros problemas internos (...) Nosotros tenemos el registro de marca de la AMIC, ellos no la pueden utilizar", externó.