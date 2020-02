Pemex dejará de producir gasolina Premium

Petróleos Mexicanos (Pemex) prevé dejar de producir gasolina Premium en 2020, por lo que no ganará 68 mil 104 millones de pesos.



A partir de agosto de este año, de acuerdo con las previsiones de la petrolera, ninguna de las refinerías que opera —Madero, Cadereyta, Minatitlán, Salamanca y Salina Cruz— estaría en condiciones de aportar un solo litro del combustible empleado por autos de modelo reciente, aun cuando prevé una demanda de 107 mil barriles diarios en todo el año.



Esto significa que toda la gasolina Premium que consuman los mexicanos desde ese mes será de importación, ante la incapacidad del Sistema Nacional de Refinación para ofertarlo, de acuerdo con las previsiones del Programa Operativo Anual de Pemex (POA) 2020.



Los registros de la AMIA, Inegi, Pemex y la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener) datan que más de 5 millones de unidades vehiculares usan este tipo de combustible en el país.



Para subsanar la falta de producción de este combustible, Pemex Transformación Industrial (TRI) contempla como parte de su cartera de negocios importar 103 mil barriles diarios de Premium tipo Ultra Bajo Contenido de Azufre (UBA) a precio promedio anual de 88.29 dólares por barril y 3 mil barriles más de Premium con más azufre a un precio de 83.32 dólares.



El desembolso en dólares por estas compras externas se estima en 3 mil 420.2 millones de dólares. En pesos son 68 mil 104.6 millones.



La empresa pronostica que el valor de este mercado en 2020 sube a 72 mil 758.4 millones de pesos por ventas internas, pero 93.6 centavos de cada peso que reciba servirán para pagar las importaciones.



El POA 2020, que contiene las principales variables operativas de la petrolera estatal comprometidas para este año, detalla que todavía en los primeros siete meses del año Pemex puede aportar 500 barriles en promedio mensual de este combustible, que representa una oferta de apenas 0.46% de la demanda prevista para ese periodo, estimada en 106.9 mil barriles diarios.



Se avistaba problema



El problema para Pemex no es nuevo, en 2019 hubo meses en los que se produjo gasolina Premium, pero otros en lo que no se reportó ni un barril.



En marzo del año pasado, EL UNIVERSAL publicó que México experimentaba una debacle en la producción de este tipo de gasolina durante los primeros 90 días de la nueva administración.



Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una caída de 67% en la producción de este combustible.



En ese momento, la petrolera no podía cubrir ni 1% de las necesidades del mercado nacional con producción propia, lo que la obligó a mirar al extranjero, sobre todo al mercado de Estados Unidos, para comprar el producto.



Para entonces, casi todos los automóviles de modelo reciente y los que salían de agencias utilizan gasolina Premium importada.



Los registros de la empresa productiva del Estado mostraban que en enero de 2019 produjo un promedio de 314 barriles diarios de gasolina Premium, cuando la demanda era de 97 mil 982 barriles diarios.



El uso de la gasolina Premium para modelos recientes es sugerido en los manuales del propietario que ofrecen las agencias cuando un automóvil es vendido.



Ese es uno de los elementos a considerar cuando se realiza la carga para los vehículos, puesto que este tipo de combustible requiere un proceso más complejo que permite disponer de una gasolina con mejor tratamiento químico, menor cantidad de azufre y agrega aditivos que alargan el ciclo de vida del motor, por eso su precio de venta es más alto en relación con la gasolina tipo Magna.