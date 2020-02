PEMEX halla yacimiento gigante en Veracruz

Petróleos Mexicanos (PEMEX) tiene detectado un yacimiento en Veracruz, “que si resultara productor” puede aportar al país recursos prospectivos por 5 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente (medida que incorpora tanto crudo como gas).



Es un gigante que le permitirá a la empresa y a México darle vuelta al gris panorama de esta industria.



Este megayacimiento, dijeron fuentes del sector energético, es “una de las oportunidades exploratorias más grandes de los últimos años, incluso más importante que Zama, que hasta ahora es un campo que tiene un potencial petrolero muy importante, uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años realizado por la estadounidense Talos Energy.



“Vamos a perforar este año trampas grandes, vamos a perforar oportunidades exploratorias grandes que no habíamos hecho en los años anteriores, con el objetivo de encontrar una que cambie el panorama para PEMEX y para México”, agregaron las fuentes consultadas.



“Es una trampa localizada en Veracruz que se llama Kuxum, que tiene una extensión de 200 kilómetros. Para un yacimiento es una extensión grande y si resultara productor estaríamos hablando de 5 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, un activo que superaría a Zama y a Ixachi, por mucho”.



Zama, según Talos Energy, tiene un volumen de petróleo in situ de entre mil y 2 mil millones de barriles, e Ixachi tiene mil 500 millones, de manera que Kuxum tendría de dos a tres veces más que estos activos.



De obtenerse resultados en Kuxum, PEMEX habría realizado dos hallazgos importantes en muy poco tiempo. Apenas el pasado 7 de diciembre, el director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, anunció el hallazgo de un yacimiento gigante de 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reservas totales Tabasco, el campo Quesqui, el más grande descubierto por la petrolera desde 1987.



Las fuentes consultadas por El Universal reconocieron que este año es clave en materia de exploración de nuevos yacimientos, pues “podríamos estar alcanzando una producción de 2 millones de barriles diarios en diciembre de 2020, por arriba del millón 880 mil fijados para efectos presupuestales”.



Esto incluye la aportación de los campos que no entraron en operación a fines del año pasado por las condiciones meteorológicas, pero está previsto que entren a finales de febrero: Mulach, Tlacame y Hok.



“Esos son lo que van a permitir llegar al millón 800 mil barriles diarios en marzo”, añadieron.



Además, en este año la clave es el desarrollo del campo Quesqui, que es el más grande descubierto, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Este activo puede aportar con 11 pozos alrededor de 80 mil barriles diarios de nueva producción de petróleo crudo y 300 millones de pies cúbicos de gas este mismo año.



Otros campos promisorios. Dentro del portafolio de negocios de PEMEX también están “campos promisorios, muy buenos al lado de Zama, en nuestro territorio”.



“Ahí tenemos tres oportunidades similares a Zama y vamos a explorarlas este año. Ese sería un polo de desarrollo muy importante con los pozos Chamac y Nikita… que vamos a perforar este año”, detallaron.



La estrategia que PEMEX sigue en materia de exploración, añadieron los funcionarios del sector, está enfocada a identificar recursos en los que se pueden desarrollar los campos de manera rápida porque hay la infraestructura cercana –campos maduros–, “esa es la clave”.