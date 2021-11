PEMEX planea gasoductos en Veracruz; por ahora, PC no sabe de proyectos

La secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que no hay solicitudes al momento para introducir nuevos gasoductos en el Estado.En entrevista, sostuvo que si bien es un tema federal, hasta ahora no se ha notificado o requerido a Protección Civil para coadyuvar en un tema de éstos.“Nosotros no tenemos ninguna solicitud sobre gasoductos en estos momentos”, sostuvo al puntualizar que hay coordinación plena con el Centro Nacional de Gas Natural (CENAGAS) pero enfatizó que de solicitudes, no hay una sola.Sin embargo, Petróleos Mexicanos (PEMEX) publicó apenas este 4 de noviembre la convocatoria para la construcción de dos gasoductos, incluyendo una interconexión, todo en el estado de Veracruz.De acuerdo con informes, se trata de la convocatoria PEP-CAT-O-GCSEYP-08592993-21-1, misma que llama a participar en la licitación pública internacional para las tres obras, que incluyen diseño, procura, fabricación, construcción, instalación, interconexión, pruebas y puesta en operación de los ductos.El primero es un gasoducto de 20 pulgadas de diámetro con extensión de 51 kilómetros que irá de la Batería Perdiz al Centro Procesador de Gas (CPG) de Matapionche, en Cotaxtla.El segundo es un ducto de 24 pulgadas de diámetro con 14 kilómetros de longitud que se extenderá de la batería de separación (BS) Ixachi a la Estación de Medición y Control (EMC) de Papán.Esta última obra incluye una derivación de 24 pulgadas de diámetro de 0.237 kilómetros de largo que irá de la EMC Papán a la interconexión con el gasoducto de 30 pulgadas que corre de Ciudad Pemex a Venta de Carpio.La convocatoria fue lanzada por la Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Exploración y Perforación de la Coordinación de Abastecimiento para Exploración y Producción de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de la petrolera.De acuerdo con el documento, la notificación de aclaraciones y dudas a las bases de contratación está programada para este martes 9 de noviembre a las 11 horas, mientras que la presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día 29 a las 10:00 horas mientras que la notificación del fallo del concurso está agendado para el 22 de diciembre a las 17:00 horas.