PEMEX registra en Veracruz sólo una denuncia por robo de pipa con combustible

Sólo una denuncia por robo de pipas transportadora de hidrocarburo formuló la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) ante las autoridades correspondientes en Veracruz, dio a conocer el Instituto para la Gestión, la Administración y la Vinculación Municipal (IGAVIM).En ese sentido, entre el primer semestre 2022 y el primer semestre de 2021, incrementaron en un 23.88 por ciento las denuncias por robo de pipas de gas LP en el país, sin embargo, sólo 3 entidades presentan registros de dicho delito.La lista del Instituto muestra que Puebla inició 55 carpetas de investigación por robo de pipas transportadoras de gas L.P. en el primer semestre de 2021, contra 80 denuncias formuladas en el primer semestre de 2022. Guanajuato en cambio tuvo dos carpetas de investigación iniciadas y Guerrero, tuvo una carpeta de investigación, aunque un año antes estas entidades no habían registrado robos.Comparativamente, en 2021 Hidalgo tuvo 4 robos, Tabasco tuvo 5 robos y Veracruz, 3, mientras que en el actual 2022 no han tenido registros.Por cuanto al robo de pipas con hidrocarburo, el IGAVIM muestra que Veracruz apenas tuvo una denuncia formulada en 2022, contra cero que hubo en el primer semestre de 2021.Igual situación reportaron los estados de Nayarit y México, que de no haber tenido denuncias por robo en el primer semestre de 2021, registran al menos un caso.A nivel nacional, el observatorio muestra que las denuncias por robo de pipas que transportan hidrocarburo disminuyeron 80.0 por ciento, con registros en tan sólo 5 entidades federativas.