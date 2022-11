PEMEX sí da mantenimiento a instalaciones, dice AMLO tras explosión en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se le está dando mantenimiento a todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tras las diversas fugas ocurridas en sus ductos en el sur de Veracruz.El mandatario expuso que "afortunadamente" no ha habido accidentes graves y añadió estar informado de los 19 lesionados que dejó la explosión ocurrida el martes en un ducto de etano en Agua Dulce, al sur de Veracruz."Se está dando mantenimiento a todas las instalaciones de PEMEX, hay a veces accidentes, afortunadamente no hemos accidentes graves, estoy informado de eso ya se les está atendiendo", dijo en breve entrevista al llegar a Coatzacoalcos.Cabe destacar que la madrugada de este lunes ocurrió una fuga de gas en un ducto de Agua Dulce. No obstante, cuerpos de rescate intentaron controlarla con una “quema controlada”, aunque algo salió mal y terminó por estallar.