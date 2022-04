PEMEX TRI impone monopolio de turbosina en los tres aeropuertos del Estado

Pemex Transformación Industrial (TRI) incurrió en prácticas monopólicas de venta, almacenamiento y distribución del combustible turbosina a los aeropuertos de Poza Rica, Veracruz y Minatitlán, así lo reveló una investigación preliminar de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).Esta misma barrera prevalece en 60 mercados relevantes de almacenamiento interno. PEMEX TRI no cuenta con sustitutos en cuanto la demanda ni la oferta y dicha empresa es la única opción de abastecimiento de combustible por dentro de los aeropuertos.La COFECE reveló también que ninguno de los tres aeropuertos en el estado de Veracruz reúne las condiciones de competencia al considerar su alta concentración, que se traduce en pocos participantes que tienen la capacidad para restringir el abasto o fijar los precios.Además, advierte que Pemex Logística controla la mayoría de las terminales de almacenamiento externo y no publica su capacidad disponible, por lo que incurre en una opacidad de sus funciones.La mayor parte de la capacidad está comprometida para un número reducido de comercializadores, entre ellos Pemex TRI, y existe capacidad de almacenamiento comprometida que no es utilizada y podría ponerse a disposición de terceros.