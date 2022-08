Peña Nieto no está entre funcionarios que se investigan por Ayotzinapa

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, informó que existen indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidad en contra de 33 personas involucradas en el caso Ayotzinapa -entre ellos funcionarios federales, municipales e integrantes del Guerreros Unidos- pero reconoció que dentro de estos no se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto.A pregunta expresa en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario indicó que no podría dar más datos vinculados con el caso, porque incurriría en una irresponsabilidad.“Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes.“De las órdenes que está procesando la fiscalía, yo preferiría que es la Fiscalía quien tiene dar la información, pero sí hay personajes de todos los sectores que mencionaste, de (Enrique) Peña Nieto no”.“Sigue la investigación por supuesto, que está realizando la fiscalía a partir de quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que esta se haya implementado.- “¿Pero el presidente Peña Nieto…?”, se le preguntó.- “Él no está, en esto no”, respondió.En los documentos hechos públicos este jueves, se observa que la lista del nombre de estas 33 personas fueron testadas para no violar el debido proceso. "Ya hay plena identificación de la participación del Ejército en el caso"También tras revelar que el Ejército infiltró a un soldado en la Normal, Alejandro Encinas indicó que se está revisando la cadena de mando en todos los espacios del ámbito de la zona y de la región, lo está revisando la fiscalía y confirmó que hay plena identificación de que hubo participación del Ejército en el caso.- “¿Ya hay una plena identificación de que hubo participación del Ejército en el caso, en la desaparición y demás?”, se le preguntó.- “Sí”, contestó.