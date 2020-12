Pensar la discapacidad desde la discapacidad en un mundo de capacitados

He decidido elaborar este texto en el marco de la celebración del dia internacional de la discapacidad con la finalidad de mostrar una serie de reflexiones y aproximaciones sobre lo que se denomina discapacidad o personas con capacidades diferentes.



Los motivos de fondo de este escrito se pueden englobar entre lo que los psicólogos llamarían una proyección aunada a regresiones o lo que mis colegas nombrarían una catarsis coyuntural, yo simplemente diría es una inquietud por plasmar algunas reflexiones sobre el tema a partir de la experiencia e historia de vida.



Ciertamente el texto carece de la rigurosidad académica, teórica y dato duro pero intenta desarrollar algunas apreciaciones desde la realidad del individuo con discapacidad.



El presente texto se encuentra elaborado en tres partes: la primera, aproximaciones y percepciones conceptuales; la segunda, el proceso de socialización y el autoreconocimiento; y la tercera, problemas y políticas publicas sobre la discapacidad.



I



Aproximaciones y Percepciones



Definitivamente la discapacidad es una forma de vida. Un individuo no elige ser discapacitado. Se nace o se convierte. El primero es producto de un problema biológico-congénito y el segundo es el resultado de algún accidente o degradación física. En esta pequeña diferencia hallamos que los primeros individuos construyen su mundo desde ellos mismos y se conceptualizan tal cual son con todas sus características e imágenes.



En cambio, los segundos, tienen que empezar a reconstruir su realidad, en ello hay un proceso de duelo, aceptación y adaptación a su nueva condición.



La discapacidad es un fenómeno heterogéneo y polimorfo, en este sentido debemos de decir que hay diversas formas de discapacidades. No es algo homogéneo. A lo mejor lo que se tiene en común son ciertas deficiencias, movilidades o cualidades respecto a la “normalidad”. Pero es cierto que tenemos diversas discapacidades, solo por mencionar algunas: física-motora, intelectual-cognitiva, auditiva y de lenguaje, etc. La propia discapacidad nos indica el relativismo del problema dependiendo del grado y del tipo de discapacidad de la personas.



La discapacidad es un hecho real, es un fenómeno que permea toda la sociedad, sus instituciones y su estructura. Debemos de mirarle como algo inmerso en la propia sociedad, es visible y cercano. Debemos de visualizarlo como un fenómeno interclasista, es decir, vemos personas con capacidades diferentes en todos los estratos y esferas sociales, en todos los grupos y sectores.



Contundentemente integran la sociedad. Son parte de nuestra familia, son nuestros amigos, están en las instituciones, andan en las calles, compartimos nuestro salón de clases o somos nosotros mismos. Además esta condición se manifiesta independientemente del género, es decir, tanto en mujeres como en hombres.



La discapacidad es un fenómeno social y multifactorial. De hecho, ha sufrido una metamorfosis: ha pasado de ser un problema individual-familiar a ser un problema público.



Lo que directamente afecta la condición de salud y de desarrollo en los individuos se ha convertido en un problema para los gobiernos y para la propia sociedad; en los primeros, por que deben de diseñar políticas públicas para su inserción en el ámbito educativo, laboral y económico; en la segunda, por qué debe de construir instituciones y ciudadanos con perspectivas de inclusividad. La realidad dicta lo siguiente: en el primero solo encontramos discursos demagógicos y en la segunda lamentablemente practicas de rechazo y estigmatización.