Pensión para personas con discapacidad tendrá ligero aumento en 2023: Bienestar

A partir del próximo año, el monto de la pensión de personas con discapacidad aumentará de 2 mil 800 pesos a 2 mil 950, lo cual corresponde a la inflación, señaló el delegado de Programas Federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.A nivel nacional son un millón 300 mil beneficiarios, de los cuales 8 mil 60 son de Veracruz, a pesar de que el gobierno del estado no ha entrado al convenido federal para hacer aportación para este programa –como ya lo hicieron 14 gobernadores- el apoyo se mantendrá para los veracruzanos y se espera incrementar el padrón.“El próximo año más allá de esperar que el gobierno estatal invierta como los otros estados que no lo han logrado, estamos con el presupuesto propio manteniendo la capacidad de mantener hasta ahorita las pensiones que hemos autorizado”, dijo.Recordó que a nivel nacional se reunió una bolsa de más de 3 mil millones de pesos que aportan de su presupuesto 14 estados y el gobierno federal en un esquema peso a peso.En este sentido, insistió a la Legislatura Local en que para el 2023 se contemple presupuesto para este programa de asistencia para personas con alguna discapacidad.“El gobernador me ha contado que lo ha intentado, pero en el ajuste de su presupuesto, yo espero que ahora los diputados locales que van a discutir el presupuesto estén contemplando incorporar recursos para ese programa. Mucho ayudará que los diputados metan la decisión a partir de la propuesta que haga el gobernador de que se tomen recursos para hacer universal el programa”.Manuel Huerta, afirmó que el 2022 cierra con al menos 8 de cada 10 viviendas de la zona urbana con algún apoyo de asistencia social, mientras que la parte indígena 9 de cada 10 son beneficiarias.