Pensionados de Veracruz ya recibieron su aguinaldo

Este viernes, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ha dispersado poco más de mil 300 millones de pesos en pagos de fin de año, informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.Posterior a la inauguración del Foro Cultural “Carmela Rey”, el titular del Ejecutivo dio a conocer que estos pagos incluyen tanto la nómina como las prestaciones por derecho de pensionados y jubilados.“Nada sencillo, porque esto había significado siempre un problema antes de nuestra llegada. Hoy no, estamos a 17 y por primera vez se cubre en estas fechas”, dijo.Por tanto, García Jiménez agradeció la gestión de la titular del IPE, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, principalmente, dijo, por la administración honesta y comprometida. “Antes hubo hasta un economista y no pudo, incluso quería vender los inmuebles”.Por el contrario, recordó que actualmente ha subido en 40 por ciento la Reserva Técnica y sin vender nada; “para los que decían que no se puede, pues con honestidad y una gente honesta y comprometida con los pensionados, sí se pudo”.De igual modo, el Gobernador dijo que todas las agrupaciones de pensionados están a gusto con la administración, “porque hoy se hace realidad lo que se había propuesto”.