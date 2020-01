Pensionados del IMSS de la Ley 1973 podrán obtener préstamos de casi 8 mil pesos

Desde este lunes 13 de enero, los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (LSS 1973) podrán solicitar un préstamo de su pensión por un monto de hasta 90 veces el valor diario en moneda nacional de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, por lo que podrían obtener una cantidad de 7 mil 604.10 pesos, informó la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación Veracruz Sur del IMSS.



Mencionó que anteriormente la posibilidad de obtener un adelanto de sus pensiones se limitaba a un máximo de 2 mil 534.70 pesos, por lo que ese aumento sin duda representa un beneficio al que este sector podrá acceder, ya que esta prestación no genera intereses a los pensionados y la recuperación es en 12 mensualidades.



Explicó que esto les fue informado oficialmente a través de un comunicado a nivel nacional, en donde les dieron a conocer que el monto del adelanto de pensión se incrementa de 30 a 90 veces el valor diario en moneda nacional de la UMA vigente.

Puntualizó que los interesados en hacer su solicitud para esta prestación deben cumplir con algunos requisitos que son: ser pensionado vigente al amparo de la LSS 1973; tener 3 meses de antigüedad como pensionados; si tienen un préstamo anterior, deben haber transcurrido tres meses desde el último descuento, y no tener otro préstamo vigente con alguna entidad financiera que tenga convenio con el IMSS.



De igual forma, abundó, el descuento mensual para el pago del préstamo no puede ser mayor al 30 por ciento del total de la pensión, o si ésta es menor a la mínima establecido al amparo de la LSS 1973, el préstamo será del 25 por ciento del valor.



Exhortó a los interesados en solicitar un adelanto de pensión a acudir a la Unidad de Medicina Familiar que les corresponde con una identificación oficial y un documento que contenga su Número de Seguridad Social.



Asimismo, abundó, para cualquier duda los pensionados o sus familiares pueden comunicarse al número 800 623 2323 y elegir la opción tres de Pensionados para ser atendidos por un representante del Seguro Social.