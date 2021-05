Pensionados del IPE de Orizaba, sin problemas en pase de supervivencia a distancia

El pase de supervivencia que deben hacer los pensionados ante el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) se ha desarrollado de una buena manera, refirió el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados, Jesús Arenzano Mendoza, quien se pronunció porque de ahora en adelante sea de esta forma ante la época de la pandemia.



"El plazo vence el 15 de mayo, se ha hecho el proceso bastante bien, no ha habido quejas. Incluso a mí directamente no me han hablado para decirme los compañeros que tuvieran algún problema".



Añadió que se ha dado buena atención a todos los pensionados del IPE, incluso dijo que se ha descubierto una forma muy buena en esta época tan difícil de pandemia, para poder pasar revista.



"Esperamos que de todo lo malo de la pandemia salgan enseñanzas correctas, buenas, como ésta. Ojalá los próximos pases de revista sean igual y nos evitamos colas enormes y evitamos tener a los compañeros parados en el Palacio Municipal".



Dijo que aún queda tiempo para que los pensionados presenten su supervivencia y destacó que es necesario hacerlo porque de lo contrario tendrían que acudir a Xalapa a efectuarla.