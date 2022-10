Pensionados exigen al gobernador el pago de sus prestaciones atrasadas

Esta mañana, docentes jubilados y pensionados del Estado de Veracruz se manifestaron en plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa para exigir el pago de prestaciones laborales faltantes, cuya deuda data desde el 2013 y afecta a cerca de 60 docentes afiliados a la agrupación de jubilados y pensionados del ISSSTE del Estado de Veracruz.Calixto Azuara Mendivil, miembro fundador de la agrupación AJUPIV recriminó, dentro de las exigencias, la problemática que continuó durante la administración actual del gobernador Cuitláhuac, “solo en un intervalo de Miguel Ángel Yunes Linares se cumplió, él resolvió el problema en ese momento, él actualizó la póliza e incluso pagó otros seguros atrasados y resolvió el problema, desgraciadamente esto reinicia con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, él es el que ha incumplido”.“Según el gobernador dio la orden de que nos paguen y que es la SEP la que no ha atendido o que es SEFIPLAN que no ha dispuesto el dinero, pero quien se ha comprometido a pagar es el Gobernador del Estado, nos ha engañado dos veces y nos tiene aquí, a él lo responsabilizamos de cualquier cosa que pase aquí”, dijo Azuara.También destacó que les deben prestaciones laborales como también seguros de vida que datan desde el 2013 y que constarían de 300 mil pesos, los cuales no han sido pagados a pesar de tener por escrito el reconocimiento del adeudo. Así como el pago de seguros de vida a familias de afiliados fallecidos, quienes han acudido a pedir el pago y este es negado.“Yo creo que de plano son muy malos administradores o demasiado insensibles al dolor, al perjuicio que le están causando a docentes que durante 30 años estuvieron en las aulas, que fueron cumplidos incluso en el pago de sus obligaciones fiscales y que ahora requieren ese dinero porque mientras más mayor es uno más necesidades se tienen por carácter de salud”, comentó Azuara.Asimismo, refirió que la mayoría de la agrupación de pensionados y jubilados del ISSSTE son o afiliados o simpatizantes a MORENA, quienes incluso votaron por el gobernador, “nos cuesta trabajo aceptar eso y nos sentimos mal, tenemos un mal sabor de boca criticándolo pero es un reclamo que tenemos necesidad de hacer porque primero está la seguridad nuestra, de los afiliados a la agrupación dejubilados y pensionados del ISSSTE del estado de Veracruz”.La docente afectada, Ilda Sánchez Camacho recalcó que pese a no ser un adeudo que ocurriera en la administración actual, es el gobernador Cuitláhuac quien debe responderles, “este adeudo no corresponde a esta administración, es de administraciones pasadas pero el gobernador hizo el compromiso con nosotros de ir pagando, dio dos abantos y la idea era terminar en septiembre los pagos y ya llevamos 3 meses en que se suspendieron los abonos, nos citaron ya dos veces a recibir los cheques y vino gente de Ixhuatlán de Madero, de Poza Rica, de Veracruz, de Orizaba y nos hicieron el mismo cuento, de que la firma de SEFIPLAN quien sabe porque está atorada y no sale”.Por su parte, Faustino Carrazco Tejeda, presidente de la agrupación, señaló que el número de afectados sigue en aumento, pues al ver que se está creando un movimiento más docentes que sufren de adeudos se han acercado y se han sumado a ellos.“La Secretaria de Educación Pública le echa la bolita a SEFIPLAN de que ellos tienen que mandar el dinero y es un estira y afloja que no se entiende, creo que no es lo correcto, porque ya somos adultos mayores y ya nos ganamos ese dinero”, dijo.Anticipó Azuara que la manifestación será retomada cada jueves y buscarán tener un plantón permanente hasta que sus peticiones sean resueltas, como también afirmó que el último jueves de octubre se manifestarán en la Ciudad de México durante “la mañanera” frente a Palacio Nacional, en busca de visibilizar su lucha a nivel nacional.