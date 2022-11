Pensionados recuperan su dinero; crece la Reserva Técnica del IPE

Las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) se han fortalecido en los últimos cuatro años gracias a estrategias como la transferencia de recursos a la Reserva Técnica, la ampliación de préstamos a los derechohabientes, la recuperación de adeudos —principalmente de ayuntamientos— y la rehabilitación de propiedades que permiten ingresos por rentas.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.TV, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la directora general del organismo, Daniela Griego Ceballos, insistió que este fondo emergente ha crecido de forma sostenida desde finales de 2018.Comentó que la Reserva Técnica era uno de los elementos más cuestionados en administraciones pasadas, recibiéndola al inicio de su periodo en mil 178 millones de pesos.Actualmente está en mil 864 millones de pesos, lo que significa que un crecimiento de más de 700 millones en los últimos 4 años, alrededor del 53% de incremento.Es así que, en este tiempo no se han tocado los recursos de la reserva, porque no ha hecho falta; sino que se han aumentado en parte por los intereses de los préstamos que se han otorgado a derechohabientes.“Administraciones pasadas no transferían interés, nosotros cada tres meses transferimos intereses a la Reserva Técnica, (…) a pesar de que las tasas de interés se afectaron mucho por el COVID, la inversión no ha dejado de crecer, las tasas de interés han ido mejorando, están en una buena inversión”, dijo.Griego Ceballos dejó en claro que también le han depositado recursos del gasto operativo que no han ejercido de presupuesto propio del ente, y que en dos años significó el abono de 53 millones de pesos.“Nosotros esperamos que el próximo año lleguemos a los 2 mil millones de pesos (…) es un elemento central muy identificativo del crecimiento del IPE, que se acompaña con otra estrategia financiera de recuperación de adeudos, sobre todo de nuevos ingresos, rentas, en la recuperación de nuestros inmuebles”, precisó.Informó además que tiene firmados 50 convenios de reconocimiento de deuda, de los cuales 44 son con ayuntamientos; apuntando que en lo que va del Gobierno de García Jiménez, han recuperado casi 800 millones de pesos de estos pasivos, correspondientes a cuotas de los trabajadores y patronales.“Sin embargo, todavía traemos algunos adeudos que nos suman poco más de 200 millones de pesos con ayuntamientos y con dos entes de la administración estatal. Hemos optado por la vía de las denuncias, nos han funcionado como mecanismo para acercarnos con los alcaldes”, refirió.Y es que dijo que los nuevos gobiernos locales también han generado deuda con el IPE, por lo que trabajan con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para retener este recuso de las participaciones federales.“Tenemos 90 convenios con ayuntamientos para la retención mensual y eso segura que se paguen la cuota; sin embargo, hay todavía deudos, estamos trabajando en eso, pensamos que en dos años debe quedar eso finiquitado porque la deuda perjudica las prestaciones de los trabajadores”, indicó.Daniel Griego acotó que hay alrededor de 20 ayuntamientos con deudas considerables, como son Minatitlán que data desde 2017; Las Choapas, Ixtaczoquitlán, Medellín, Chalma, Fortín y Cosamaloapan; y a otras como Cerro Azul la deuda se le ha acumulado este año.“Tenemos 67 denuncias interpuestas, hay concluidas casi 20, y todavía tenemos abiertas alrededor de 40, acabamos de hacer trabajo de revisión con la Fiscalía Anticorrupción, estamos esperando también pues que nos ayuden a terminar de integrar la carpeta investigación correspondiente derivada de la denuncia”, externó.Adicionalmente, dio a conocer, han trabajado con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), proporcionándole toda la información sobre las observaciones de este año por no enterar cuotas al Instituto.La funcionaria estatal dijo que las pensiones y los aguinaldos a los derechohabientes están garantizados, y presumió que no se ha incrementado el subsidio del Gobierno del Estado en los últimos cuatro años.Esto gracias a la renovación de su portafolio inmobiliario y de rescate de propiedades que se han hecho, que generan ingresos por rentas y además, por la recuperación de adeudos.“La Revista de Supervivencia que concluimos nos permite tener una nómina de la pensionados depurada, un padrón de beneficiarios ante el IMSS, que le pagamos el servicio de salud a más de 30 mil beneficiarios, también depurado”, reseñó.Puso como ejemplo la Estancia Garnica, en Xalapa, que recién fue restaurada y desde mayo llevan más de 20 mil visitantes con casi mil socios que diariamente van alguna actividad de recreación, de cultura, actividad física o consumir al restaurante, cine, usar las recámaras, y otros talleres.“Recuperamos también en diciembre del año pasado el Foro Cultural Carmela rey, llevamos casi 7 mil asistentes a más de 180 mil películas que hemos los fines de semana de manera gratuita y cine para niños, adolescentes y adultos, desde cine de arte hasta más comercial, pero que a la gente le ha gustado mucho”, aseveró.“El IPE tiene otros espacios de esparcimiento y diversión en Xalapa que ofrece, en un concepto más integral de lo que es la seguridad social, no sólo es para pensiones, sino también de otro tipo de servicios a la sociedad”, resaltó.Asimismo, manifestó que para lo que resta del año proyectan darle mantenimiento a un condominio que tienen en el puerto de Veracruz llamado Puerta del Sol para abrirlo a la renta.“Pero está el reto de los cinemas Mocambo, es un compromiso también ya con eso terminaríamos prácticamente la recuperación de espacios del IPE y creo que el próximo año tenemos que hacer algo con estos, lo tiene que aprobar el consejo directivo, pero sin duda también estaremos trabajando en eso”, puntualizó.La titular del IPE dijo que para el 2023 están planeando otorgar préstamos para mejoramiento de vivienda y compra de lotes, en lo que este año empezaron con la venta de terrenos en un fraccionamiento que tienen en Banderilla.“Y estamos proyectando que el próximo año también pudiera ampliarse a terrenos que tiene el Instituto de Pensiones y que vinculado con nuestro programa de préstamos, pueda ser una opción barata y muy accesible. Damos el préstamo en el mismo”, enfatizó.En lo que respecta a la revista de supervivencia, reveló que están trabajando en una aplicación móvil desde la que los pensionados podrán confirmar que siguen vivos.“Tenemos todavía algunas cosas pendientes y por supuesto el crecimiento la reserva, el fortalecer las finanzas del Instituto para cerrar muy bien esta administración, es un reto pero más que eso, es un compromiso del Gobernado”.La funcionaria estatal que ha sido reconocida por su trabajo de rescate al IPE, expresó que trabajan de la mano de la SEFIPLAN, la SEV y los sindicatos y organizaciones de pensionados, para otorgar mejores resultados.“Hay muy buena relación, atendemos a 213 sindicatos, 45 del magisterio que son muy importantes; pero también de la Universidad Veracruzana (UV), de los órganos autónomos, de ayuntamientos. Nuestro eje es una política de puertas abiertas, de diálogo y hemos mejorado en todos los sentidos la atención y eso repercute en la confianza”, reafirmó.De igual modo, Daniel Griego recordó que actualmente tienen 131 mil derechohabientes, de los cuales 33 mil 300 y 97 mil 700 activos, reconociendo que viven una situación complicada cada año, porque los pensionados suben en mil 500 por año y los nuevos activos o cotizantes no crecen.“Complica un poco la proporción entre activo y pensionado que tiene que ser la base para el sistema de pensiones; sin embargo, hemos implementado otras medidas justo para enfrentar este desequilibrio, cómo cubrimos un déficit que en esta parte el Gobierno del Estado aporta”, explicó.Ante este panorama, aseguró que implementarán nuevas estrategias para el 2023 como la recuperación de todos los adeudos que tiene pendientes y la incorporación de nuevos activos.“Que los entes y los ayuntamientos tengan su nómina completa, su nómina actualizada. En las retenciones de participaciones SEFIPLAN nos ayuda mucho, cada mes aseguran el entero puntual de cuotas y aportaciones y nos tenemos que idear otras estrategias”, apuntó al descartar venta de inmuebles más allá de los lotes en el fraccionamiento en Banderilla y otros cercanos a Xalapa.