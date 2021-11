Pepe Mancha Alarcón no solventó 60 mdp de gestión al frente del PAN: Guzmán Avilés

Por posible malversación de recursos en su periodo como dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), José de Jesús Mancha Alarcón podría ser expulsado del partido, informó Joaquín Guzmán Avilés, quien detalló que este asunto ya lo atiende el Comité Ejecutivo Nacional.Durante conferencia de prensa, donde se le cuestionó al respecto de su trabajo en el partido, el candidato a la reelección en el cargo dijo que su labor a su llegada al instituto político fue de saneamiento de las finanzas.Al respecto, sostuvo que Pepe Mancha no pudo solventar la cantidad de 60 millones de pesos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que no descartó que de ser hallado responsable de malversación de recursos, sea sancionado con la expulsión del PAN.Asimismo, expresó que por la misma razón, no se pudo operar en las pasadas elecciones y definió que esta fue la razón por la que se perdieron varios espacios.A decir de Guzmán Avilés, en su primer año como dirigente recibió multas del INE, por lo que pagaron 42 millones de pesos; el segundo año la sanción era de 109 millones de pesos y aunado a ello, recibieron en este mes una sanción de 3 millones de pesos, multa por no transparentar cómo se gastó ese monto en la dirigencia de Pepe Mancha en 2018 y 2019.“En total, fueron 154 millones de pesos en multas”, asentó.