Pequeños comercios apenas tienen ganancias y deben gastar más por pandemia

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (CANACOPE-SERVYTUR) de Córdoba, Marcela López Huerta, informó que, derivado de la emergencia sanitaria, la ventas en las pequeñas empresas han caído un 70 por ciento, lo que sumado a los gastos extras que hay que hacer en materiales de limpieza y desinfectantes, cubrebocas y las otras medidas que se necesitan para cumplir con los protocolos de sanidad, han llevado a los comerciantes a una situación muy complicada.Explicó que, desde hace tres meses, muchos negocios permanecen con las cortinas abajo, mientras sus propietarios han tenido que seguir solventando todos los gastos como la renta, los servicios y los sueldos, por lo que es muy difícil que continúen así.Señaló que, de los agremiados a la CANACOPE-SERVYTUR Córdoba, solamente unos 30 comerciantes no cerraron, por estar contemplados dentro de las actividades esenciales. Entre los demás, algunos no han podido continuar cerrados y se han arriesgado a ir abriendo poco a poco, hay otros que siguen cerrados y también están los que ya no podrán trabajar.“Solamente en nuestra cámara, que es pequeña, cinco comercios no volverán a abrir sus puertas, mientras que algunos otros optaron por cambiar de giro comercial”, especificó.López Huerta recordó que desde el inicio de la pandemia se llevaron a cabo negociaciones con el Gobierno Federal para que los comerciantes pudieran recibir algún apoyo que les permitiese seguir abiertos, ofreciéndoles varias alternativas, pero se “cerraron en banda y solamente ofrecieron estos créditos de 25 mil pesos, que únicamente te dan si formas parte de un padrón específico, pero si yo he trabajo por mi misma para subsistir y nunca he solicitado un apoyo del Gobierno, ya no formo parte de ese listado, por lo que no tengo ningún derecho”.Además, tienes que elegir entre el préstamo de la Federación de 25 mil pesos o el del Estado, que es de 10 mil pesos. En el centro de Córdoba, la renta de un lugar chiquititio te cuesta al menos 8 mil pesos, sin contar el pago los salarios, el agua, el gas y la luz (cuyo costo subió de manera excesiva), con lo cual ese dinero es insuficiente, aportó.“La verdad es que el Gobierno no quiso escuchar al sector empresarial, siempre lo ha satanizado como si fuésemos los malos, porque se refiere a los grandes, pero no se da cuenta de que quien sostiene a la economía es el pequeño comercio y se nos castigó horrible”.Marcela López comentó que los empresarios han tenido que llegar a acuerdos con el personal para rolar turnos y así evitar despidos. “A los pequeños comerciantes realmente les preocupa dejar sin empleo a alguien, pero al mismo tiempo no pueden afrontar el pago del 100 por ciento de los salarios que pide la autoridad, porque las ventas están muy bajas, los restaurantes tienen que abrir con menos mesas y hay más gasto por el implemento de las medidas higiénicas”.Explicó que, ante esta situación adversa, las pequeñas empresas se están apoyando en el comercio electrónico para impulsar sus ventas, porque la situación económica no va a cambiar en un par de meses, sino que el panorama es largo y desolador.En ese sentido, desde la CANACOPE le hemos proporcionado a los interesados una aplicación para ventas y hemos organizado un curso para vender por whatsapp, para acercarles alternativas, porque el comercio definitivamente cambió con la pandemia, dijo.Por ejemplo, apuntó, los restaurantes y hoteles ya no pueden contar con cartas normales, tienen que ser desechables y lo ideal es que se puedan leer a través de un código QR, por lo que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo desarrolló una aplicación y nosotros la estamos distribuyendo, para que nuestros asociados registren su tienda y sus productos, lo que permitirá que sus clientes puedan hacer sus pedidos desde sus teléfonos, desde la mesa o incluso sin entrar al negocio.La presidenta de la CANACOPE-SERVYTUR refirió que también se está apoyando para que las pequeñas empresas se publiciten en redes sociales, para ayudar a que aumenten sus ventas por medio del comercio digital, porque todavía hay mucha gente que tiene sus reservas de salir y sigue utilizando Internet para comprar, por lo que nos estamos adaptando para sobrevivir en esta nueva realidad.Aclaró que también han estado apoyando a sus agremiados para que puedan cumplir con todos los protocolos que les pide el Gobierno Federal, porque no solo hubo que comprar diferentes insumos para adaptar los comercios como geles, cubrebocas y tapetes, entre otras cosas, también hay que realizar el trámite administrativo que están pidiendo para la reapertura, que de no tenerlo implica una sanción.Como es un mundo de información, nos dimos a la tarea de seleccionarla por giro comercial, para quitarles esa carga administrativa a nuestros socios, lo que nos permite rellenar los datos de cada comercio e imprimir los protocolos de salud necesarios, además de los carteles que se necesitan para informar a los consumidores de las medidas higiénicas que deben de tomar, refirió.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/