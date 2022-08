Pequeños comercios esperan repunte de ventas con regreso a clases, en Córdoba

Un repunte de 50 por ciento en las ventas es lo que esperan los comerciantes de la zona de Córdoba con el regreso a clases, indicó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) en ese lugar, Carlos Martín Rodríguez Flores.Mencionó que los propietarios de papelerías tienen la esperanza de incrementar sus ventas hasta en 50 por ciento, pero también se espera que el beneficio alcance a los pequeños negocios, como tiendas de abarrotes.Indicó que debido a la pandemia del COVID-19, los pequeños negocios han padecido mucho, también le está pegando la inflación.“La inflación ha provocado que aumenten los precios de productos y servicios y todo sigue subiendo, no hay estabilidad en los precios, entonces, si las familias tienen dos o más hijos compran de manera limitada, pues no les alcanza”.Mencionó que cualquiera que sea su repunte representará un gran alivio y si llegan al 50 por ciento les dará un buen respiro.Agregó que las ventas han caído entre un 20 y 30 por ciento, por lo que tienen esperanzas en el regreso a clases para que se reactive la economía.“Este sector da empleos y para poder sostener su plantilla, ante la caída de ingresos, tuvieron que tomar algunas medidas, aunque algunos no pudieron más y tuvieron que prescindir de sus empleados e incluso otros quebraron”.Señaló que algunos le apostaron a cambio de giro.