Per Anderson, creador e innovador en las artes gráficas, en Veracruz

Esta mañana se inauguró la jornada del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana (CECDAUV) dedicada al maestro Per Anderson, a la que la coordinadora, Ahtziri Molina, dio la bienvenida. Al acto de inicio asistieron Leticia Mora, presidente de la Junta de Gobierno UV; Jesús Sánchez Orea, secretario académico de la Dirección General de Investigaciones; amigos y familiares del homenajeado, público que a pesar del tráfico llegaron puntual.Con el objetivo de revisar el trabajo alcanzado por alguno de sus miembros, el CECDAUV organiza, desde el año 2018, estas jornadas, ahora dedicada a uno de sus más notables investigadores, el maestro Per Anderson, jornada de actividades inaugurada esta mañana.El construir futuros viables para la gráfica tradicional, es la constante en la propuesta artística de Per Anderson, visionario activista social, convertido en importante agente de cambio dentro de la comunidad artística local.Artista plástico que en su trayectoria artística ha aportado tantos proyectos que han impactado localmente, como como “Pinta tu casa con pintura de barro y cola de burro” y la fundación de la “Ceiba Gráfica” entre otros.Este viernes será la conferencia magistral “Alternativas gráficas de Per Anderson”, a cargo del reconocido fotógrafo veracruzano, el maestro Adrián Mendieta, Para continuar con tres mesas de trabajo.En la Mesa 1, participan ex alumnos de Per, todos ellos reconocidos artistas plásticos, como lo es el talentoso Israel Barrón, Édgar Cano, Sebastián Fund, Robie Espinoza, Mónica Palma y la pintora Ninfa Torres, radicada actualmente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.El tema de Proyección Social y Divulgador, será el de la mesa dos, en la que participan Santiago Pérez Garcí y Rafael Ruiz, director de la Galería Alva de la Canal y Director Ejecutivo de La Ceiba Gráfica respectivamente.En la mesa 3, con el tema “Investigador-Innovador”, participan Citlalli López y David Domínguez, Directora del Centro de Investigaciones Tropicales y artista plástico respectivamente.Se contará con la participación del narrador, ensayista y traductor, Rafael Antúnez, quien dará lectura a uno de sus textos, “soñar la realidad” a través de los ojos de Per Anderson.Las actividades se prolongan por la tarde, en que se exhibirá el video Perspectivas, con una semblanza de la trayectoria de Per Anderson. Al término del mismo, Carlos Gutiérrez conducirá una charla con la figura del día.Como atinado complemento, para este sábado, a las 12:00 horas se inaugura el Museo Vivo del Papel, en La Ceiba Gráfica, ubicada en La Orduña-Coatepec. La invitación está abierta para todo el público, para compartir esta celebración. Para mayores informes: [email protected] O en FB: Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes UV, www.uv/cecda