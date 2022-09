Perdió una pierna pero no se da por vencido; organiza carrera para comprar prótesis

Hugo Antonio Ramón Saavedra perdió la pierna izquierda en un accidente vehicular y necesita una prótesis para volver a caminar. Por ello, organiza una carrera que está programada para el 8 de octubre, para recaudar fondos y adquirirla.Desea regresar a la vida que perdió hace aproximadamente dos meses, motivado porque considera que a pesar de su accidente puede continuar, pero para lograrlo necesita comprar su prótesis."Esta carrera es para recaudar fondos para mi prótesis. Hace un mes y medio, casi dos meses, tuve un accidente en el cual perdí mi pierna izquierda. (Ha sido) un proceso muy doloroso. La pierna se siente dolorosa, el brazo está un poco sensible. Tuve una fuerte fractura", dijo.Hugo Antonio agradece que siga con vida tras el accidente que enfrentó, ahora sólo requiere la ayuda de los veracruzanos para que participen en la carreta de 5 kilómetros que se realizará el 8 de octubre en el bulevar de Veracruz.La carrera con #TodosSomosHugo tiene una cuota de 50 pesos para que serán dedicados para su prótesis de pierna."Quiero hacer todo lo que hacía antes, atletismo, futbol, me quiero meter a atletismo, estoy agradecido con todos los que me están apoyando".El joven, que trabaja en un casino, convoca a quienes pasan por una situación similar a no darse por vencidos y hacer todo lo posible por aprovechar la vida.