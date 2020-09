Periodista de Poza Rica protesta por asesinato de Julio Valdivia

La periodista Concepción Moreno protestó en la explanada del Palacio municipal de Poza Rica, luego de la muerte del reportero Julio Valdivia en el municipio de Tezonapa, quien se suma a los 24 homicidios que se han registrado en la entidad veracruzana en los últimos diez años. Por ello, pidió al Gobierno Estatal que se haga justicia y se garantice el ejercicio periodístico.



La comunicadora, de origen papanteco y directora del medio “InfoVerdad” hizo lectura a una carta abierta donde expuso su sentir, luego de que en la zona norte de Veracruz aún está reciente la muerte de María Elena Ferral, directora de “Quinto Poder” y corresponsal de “Diario de Xalapa”.



“¿Quién asesinó al periodista Julio Valdivia? Sin duda fue el Estado mexicano. No, no decimos que el gobierno haya empuñado el arma o que él lo haya decapitado, pero fue el Estado, toda vez que el Estado mexicano ha perdido la capacidad de salvaguardar la vida de los mexicanos. Naturalmente, el gobierno de Veracruz siendo parte del Estado, tiene una alta responsabilidad en este crimen del periodista asesinado en Tezonapa y que fue encontrado decapitado en las vías del tren”.



La periodista veracruzana exige justicia a los gobiernos Estatal y Federal. Acusa de mantener ojos ciegos y oídos sordos para esclarecer los 24 asesinatos a periodistas que se han registrado en el estado de Veracruz.



“Hay que enterar al pueblo de las atrocidades de la delincuencia y del gobierno. Hay que decirle a nuestros lectores y seguidores que delincuencia y gobierno se confunden, que no hay una frontera entre ambos. En Veracruz todos pagan doble impuesto, se le paga al gobierno y a la delincuencia. Todo periodista debe asumir el compromiso de informar con veracidad, en el ámbito estatal, nacional y mundial”.



Para la comunicadora es importante que se haga valer el derecho a la libertad de expresión, en el cual se incluye hacer pública la información sobre los excesos que puedan ocurrir en el actual gobierno.



“Éstos son los compromisos que debemos asumir ante nuestro compañero que hoy le toco la mala hora de ser brutalmente asesinado y decapitado, quizá como advertencia de que en Veracruz está prohibido pensar y disentir”.