Periodistas católicos lamentan aumento de violencia contra comunicadores en el país

Los comunicadores y periodistas católicos quienes acudieron al XXIX Encuentro Nacional de Pastoral de la Comunicación, lamentaron que la escalada de inseguridad y violencia a manos del crimen organizado haya venido en aumento en la última década, pero también exigieron a las instancias procuradoras de justicia y Gobierno en general a qué procuren la paz en el país.A través de un comunicado fijaron su sentir: “Lamentamos que esta situación se haya agudizado en contra de la libertad de expresión, amenazada por el crimen organizado, los mismos dueños de los medios de comunicación, el Gobierno, y las personas que imparten justicia. En particular enfatizamos a comunicadores y periodistas que han sido asesinados, perseguidos y que son víctimas de diferentes maneras para silenciarlos, así como a defensores de derechos humanos y toda persona que trabaja de diversas formas por la paz”.Por ello pidieron a los ciudadanos, a quienes custodian e imparten justicia y a los representantes de todos los niveles de Gobierno a que se comprometan a asumir su responsabilidad como constructores de la paz, por su parte como comunicadores católicos se comprometen a ofrecer su servicio, herramientas de trabajo para dar voz a todas las personas heridas, que sufren, para denunciar, externaron, la barbarie y la deshumanización que experimentan.“Ser puentes para que Jesús llegue al corazón de cada persona y, después, que toda la comunidad pueda hacer presente a Cristo en medio de nuestra sociedad. Ser agentes activos en la promoción de los derechos humanos, para cuidar la dignidad humana de miles de personas tanto mexicanos, como migrantes que transitan por el país”.Hicieron el llamado para que exista la apertura al diálogo sincero, no sólo con gobernantes, sino también con políticos, intelectuales, influencers y líderes de buena voluntad. Pero también aseguraron que no serán cómplices de la corrupción.“Orar y fomentar la oración en nuestras diócesis por la sanación de cientos de familias lastimadas por la descomposición social y la impunidad. Romper el silencio omiso que ha sido fermento para este flagelo en nuestra sociedad”.