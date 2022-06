Periodistas no sólo carecen de seguridad social, reconoce Bienestar

Los periodistas requieren de muchas iniciativas para mejorar su situación, sin embargo el Gobierno federal está sumando esfuerzos para apoyar a este gremio y el ejemplo claro es el lanzamiento de la seguridad social para los reporteros, expresó el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara."Esta es una sumatoria de esfuerzos pero los periodistas sin duda alguna no solamente requieren un programa en materia de seguridad social, sino también se requieren muchas otras iniciativas. Lo que sé es que el Presidente siempre da importancia para todos los que ejercen la comunicación y está de los periodistas atento".Acentuó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabe que una cosa son los medios de comunicación y sus dueños y otro el periodista raso."Este que anda en la calle, que le toca la noble tarea de buscar la información para comunicar a la población y sabe nuestro presidente que necesita protección. Muchos de ustedes no tienen seguridad social, seguridad médica y este programa busca fundamentalmente primero atender a todos los que no tienen el sistema de seguridad".Reconoció que en algunas personas ha provocado controversia este programa que busca otorgar seguridad social, pero se debe pensar en el beneficio que traerá. "No conozco a plenitud el programa, apenas se lanzó y sin duda alguna tendrá adecuaciones".