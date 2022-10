Periodistas y activista alistan denuncias por espionaje con Pegasus en este sexenio

Un activista y dos periodistas acusaron que fueron víctimas de espionaje en esta administración y adelantaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR).Afirmaron que los teléfonos de Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos y de los periodistas Ricardo Raphael y Daniel Moreno, director de Animal Político, fueron intervenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).En conferencia de prensa en el Centro Prodh, manifestaron que fueron espiados por el Ejército con el malware Pegasus.También pidieron una respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ponen en riesgo la libertad de expresión y la seguridad personal y de sus familias.Destacaron que no confían en la imparcialidad ni capacidad de actuación del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.También manifestaron que las fuerzas armadas continúan violando derechos humanos, ya sea por orden o por desobediencia, por lo que prevalece la impunidad; indicaron que en cualquiera de los casos queda en evidencia que las tesis sobre las que descansa el impulso de la militarización en México son falsas.Calificaron como indispensable esclarecer cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento y cómo ha sido utilizada la información obtenida, incluyendo con quién ha sido compartida.Al menos tres periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron haber sido espiados con una versión mejorada del software espía “Pegasus”, que se utilizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y del que no se conocía su uso en la actual administración.Una investigación conjunta de medios y colectivos como el Citizen Lab en Toronto confirmaron la vulneración en datos personales y en celulares.Según Animal Político y Proceso, el espionaje fue con una versión más agresiva de Pegasus, donde la víctima recibe una liga con el llamado “malware” y ya no es necesario que siquiera dé clic para que esté infectado.De acuerdo con el colectivo que publica las denuncias, la compañía israelí NSO, propietaria de Pegasus, sólo vende este servicio a gobiernos, y tras la filtración masiva de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional la semana pasada, fue posible ligar a la SEDENA a través de contratos con compañías autorizadas a comercializar el Pegasus en México.