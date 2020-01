Periodo neoliberal “casi acabó” con el agrarismo: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en el periodo neoliberal se acabó prácticamente con el agrarismo; sin embargo consideró que no se debe olvidar la lucha que derivó en la promulgación de la Ley Agraria.



Durante su conferencia de prensa matutina recordó que este lunes se conmemora un aniversario de dicha Ley, expedida en Veracruz por Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915.



“Hoy es un aniversario. Esto antes se conmemoraba, pero en el período neoliberal pues acabaron con el agrarismo, con el ejido, echaron a andar una modificación al 27 Constitucional para poner al mercado las tierras ejidales”.



Aseveró que el reparto de las tierras se aprobó por la fuerza que llegó a tener el movimiento zapatista, que hizo valer la demanda de los campesinos.



“Nosotros no podemos olvidar porque más de la mitad de la propiedad agraria en México es, afortunadamente, todavía, de campesinos; más de 100 millones de hectáreas”.



Insistió en que luego de que se reconocieron los derechos de los pueblos a la tierra, los conservadores en el periodo neoliberal buscaron acabar con el ejido y con la propiedad social.



“Nosotros tenemos que recordar este pasado, porque por la tierra lucharon millones de mexicanos y dieron su vida muchos. Aunque vivamos en las ciudades muchos tenemos antecedentes, raíces, en los pueblos.



“Nuestros padres, nuestros abuelos y eso no se puede olvidar; no se puede hacer a un lado un movimiento tan importante como fue el movimiento campesino que luchó por el derecho a la tierra”, añadió.



En ese sentido dijo que acudiría este mismo lunes al municipio de Ayala, en Morelos, a inaugurar obras “para no quedarse en el discurso”.



Cabe señalar que aunque fue invitado, López Obrador confirmó que no asistiría a la conmemoración del aniversario de la Ley Agraria en el puerto de Veracruz.