Peritaje dictaminó que se debe reconstruir losa de Colegios Americano y Villa Rica

Los plafones de dos edificios del Colegio Americano deberán ser demolidos y construidos nuevamente, así lo determinó el peritaje realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles a la estructura que colapsó el pasado 19 de septiembre, afirmó el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal.Señaló que los alumnos que toman clases en los edificios B y C no podrán volver hasta que se cumpla con todo el proceso de rehabilitación; además, las áreas del patio central y una cancha de fútbol también permanecerán clausuradas, por lo que no podrán usarse.Este dictamen ya se le dio a conocer a los directivos del Colegio Americano y Colegio Villa Rica para que realicen las gestiones ante el municipio.“Ya se tiene un peritaje donde las autoridades de la institución educativa deben tramitar un permiso de demolición; ya recibimos el peritaje, se tiene que demoler, se tiene que hacer una nueva losa. El peritaje fue hecho por un perito del Colegio de Ingenieros Civiles, mientras no se remueva el escombro, se saquen los permisos y se construya de nueva cuenta la losa, no podrán hacer uso de las instalaciones los alumnos. Está clausurado el Edificio B y C, el patio central y la cancha de futbol 7”, detalló.Según fue informado, en tanto se realice la rehabilitación los estudiantes que acuden a clases en estos edificios serán redirigidos a otras áres de los colegios e incluso en las instalaciones de la universidad para que acudan de manera presencial.“Lo que van a hacer es un reacomodo para que los alumnos tomen clases en la universidad y en la prepa para que no pierdan clases. La seguridad de los jóvenes y los niños es una prioridad, se mantendrá clausurado hasta que resuelvan y quede justificado el tema de la nueva obra en el edificio, y el edificio contiguo que tiene el mismo material”.Hasta este miércoles, los alumnos seguían en clases virtuales y los padres estaban inconformes; los directivos señalaron que esta misma semana se les informaría el día que podrán incorporarse al plantel.