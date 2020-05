Peritos revisan oficinas de la CNC tras reunión clandestina en contingencia

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos y Organizaciones Campesinas del Estado de Veracruz-CNC, llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar si hubo o no afectaciones al inmueble, mobiliario y equipo de oficina, así como de documentos por parte de las personas que el pasado 27 de abril del año en curso se introdujeron para sostener una reunión, a pesar de las medidas restrictivas aplicadas por la pandemia del COVID-19 en todo el país.



La acción se deriva por la denuncia que Manuel Guerrero Sánchez, delegado especial de la CNC con funciones de presidente de esta organización agraria, interpuso ante la FGE el pasado 8 de mayo para deslindar responsabilidades y, en el caso particular, para que no se le acuse de ser omiso, en caso de presentarse un brote de esta enfermedad entre los asistentes a dicha reunión.



Entrevistado luego de que los peritos y directivos de la organización campesina recorrieron las oficinas la tarde de este martes, constataron que aparentemente no hubo afectaciones al edificio ni lo que se resguardaba en él, pero que serán las autoridades fiscales correspondientes las que determinarán si existe o no alguna situación irregular.



Recordó que en la denuncia interpuesta hay personas que están denunciadas y otras que están detrás de ellas, por lo que será la Fiscalía quien determine si hay o no la presunta comisión de algún delito y cuáles serían las sanciones a aplicarse.



El dirigente agrario dijo que son once personas que fueron denunciadas, algunas de ellas socias de esta organización y otras no, pero que para no entorpecer las investigaciones y por orden del fiscal respectivo se omitieron los nombres de los indiciados.



Aseguró que hay avances en la investigación y parte de la misma es la presencia de los peritos y policías estatales y ministeriales, que éstos últimos se encargarán de resguardar el inmueble, “lo que demuestra que hay interés por resolver, atender, por investigar y por llegar hasta las últimas consecuencias”.



De acuerdo a lo observado durante el recorrido que realizaron con el perito, se constató que no hubo daños y no se llevaron nada.



“Ahora esperemos que esto no repercuta y no haya daños (por el Covid-19) en las personas que acudieron a esta reunión”, de la que dijo desconocer si fue o no política la reunión, por lo que será la fiscalía la que determine esto, de acuerdo a la investigación que se sigue”.



Finalmente, dio a conocer que dependiendo del resultado de la investigación que emita la FGE, hay un consejo que está integrado y que tendrá bajo su responsabilidad aplicar las medidas correctivas, aunado de que el caso ya lo atrajo la dirigencia nacional de la CNC, ya está en el Jurídico analizando junto con la Liga de Comunidades Agrarias se coadyuvará para tener en su momento un resultado de esta investigación y de lo que apliquen los estatutos, y ya será en una asamblea donde se determine lo conducente.



De los hechos tomó conocimiento el notario público número 30 de esta capital Manuel Díaz Rivera, quien dio fe de que el edificio quedó resguardado por los elementos policiacos y debidamente cerrados el edificio con cadenas y candados.