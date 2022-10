Permisos a ambulantes por Día de Muertos, sólo en panteones o periferia de Xalapa

La tarde de este sábado, el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, supervisó al personal de inspección en el Centro de esta ciudad, con el fin de evitar que comerciantes coloquen sus puestos en esta zona, con motivo de Día de Muertos. Además señaló que se otorgarán permisos de temporada en la periferia y panteones municipales.“Realizamos operativos tanto Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Tránsito, Protección Civil y Comercio, si habrá permisos para comerciantes afuera de los panteones, pero donde no obstruyan la vialidad. Vamos a ir regulando este tipo de comercio”, dijo.Mencionó que aún no han recibido peticiones por parte de los ambulantes, pero conforme se acerque la fecha de Día de Muertos llegarán las solicitudes. Posteriormente informarán cuál será el costo y dónde se otorgarán estos espacios.“Ahorita se está vigilando para que no lleguen vendedores al Centro, porque hay gente que abusa. Si damos cuatro días para que pueden vender, hay unos que agarran desde 15 días antes, todo ese tipo de vendedores los hemos estado retirando”, explicó.A los vendedores de cinturones y de ropa que proceden de Chiapas u Oaxaca, también los están quitando de las calles, “son menores de edad, estuvimos pensando implementar un operativo en coordinación con Protección del Menor del DIF municipal y Derecho Humanos, porque se supone hay gente que está abusando del trabajo de estos, les hemos ofrecido un espacio, pero no aceptan, ellos quieren vender aquí en el Centro”, finalizó.