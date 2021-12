Permitirán ver el primer amanecer de 2022 en bulevar Ávila Camacho

Los veracruzanos y turistas podrán disfrutar de los primeros rayos del sol del 2021 en el bulevar Manuel Ávila Camacho de Veracruz y se les permitirá estar en esta zona a más tardar hasta las 7 de la mañana y no habrá acceso a las playas, informó el director de Protección Civil, Alfonso García Cardona.Precisó que sí permitirán el consumo de alcohol, pero la recomendación es que no se abuse de la ingesta para evitar accidentes, además recordó que pasando la hora permitida, se invita a las personas que se encuentren en la zona a que desalojen para iniciar el operativo de limpieza.“Se permite, solo le pedimos a la gente que no abuse de éstas (bebidas alcohólicas) recordemos que es causante de accidente, que lleven a alguien que no beba. Cuando eso suceda se le invitará a la gente que se retire para que personal de Limpia Pública comience a hacer la limpieza como sucede todos los años en el bulevar porque hay gente que va a hacer ejercicio”.Cabe recordar que el año pasado debido a la contingencia sanitaria, se impidió la presencia de personas en el área del bulevar a donde tradicionalmente se acude a ver el amanecer del nuevo año, incluso se colocaron vallas para bloquear el acceso.Como parte del operativo “Nuevo Amanecer”, desde la madrugada iniciarán recorridos de las fuerzas de vigilancia, para evitar que se presenten situaciones de alarma.“Alrededor de las 3.30 a 4 de la mañana es cuando estamos arrancando con las diversas fuerzas de tarea a hacer recorridos a lo largo del bulevar con el objetivo de inhibir que la gente cometa un acto o una acción insegura que pueda generar accidente y estar brindando vigilancia sobre todo policíaca en puntos estratégicos se tendrá ambulancia y bomberos”.En el operativo del 1 de enero, participan además de Protección Civil, elementos de Seguridad Pública, Primera Región Naval, Policía Municipal, Bomberos, Cruz Roja y Tránsito.