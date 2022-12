Perredista Rogelio “N” no es preso político, asegura Cuitláhuac

La nueva orden de aprehensión que giró un juez de control en contra del perredista Rogelio “N” por el presunto delito de peculado se deriva de su responsabilidad como Secretario de Gobierno en el pasado bienio yunista, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En entrevista, el mandatario estatal desestimó que la orden de aprehensión tenga relación con temas políticos o de índole partidista, pues fue un Juez el que la emitió.Recordó que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la resolución del Juez, sin embargo, su administración se mantiene al margen y es respetuosa de la autonomía de la autoridad.“La Fiscalía nos comunicó el día de hoy que giró un juez una orden de aprehensión solicitada por ellos, está por peculado y fue aplicada en las horas pasadas. No, no tiene nada que ver con eso, era cuando era funcionario, como Secretario de Gobierno”, explicó.Y es que la Fiscalía a través de un comunicado informó el jueves que un juez de control, emitió una nueva orden de aprehensión contra el ex Secretario de Gobierno de la pasada administración.Rogelio “N” fue vinculado a proceso el pasado mes de octubre de 2021 por los presuntos delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, al cual se suma peculado.