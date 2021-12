Perredistas del sur de Veracruz buscan rescatar al PRD y a “presos políticos”

Participantes del PRD del sur de Veracruz se reunieron con el propósito de rescatar al Sol Azteca y la lucha por los “presos políticos” de Veracruz.“La situación actual del PRD no es alternativa electoral, así a nadie le sirve, quizás sólo al presidente Sergio Cadena al recibir 3 millones de pesos de prerrogativas que entrega el OPLE”, comentaron miembros del partido.La reunión cuya asistencia incluía a perredistas como Yazmín Copete Zapot y Diógenes Ramírez Santes, también tuvo invitados de Santiago Tuxtla, Catemaco, Coatzacoalcos, Mecayapan, Papantla, Xalapa, Tres Valles, Lerdo de Tejada, Soteapan, Oteapan, Cosoleacaque, Zaragoza, Chicontepec, Jesús Carranza, Actopan, entre otros.Buscarán la organización del PRD y la libertad de Rogelio "N", quien es un perredista en calidad de preso político.El partido que en su momento ganaría 59 municipios bajo la diligencia de Arturo Herviz, entre ellos; Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jáltipan, Agua Dulce, Xalapa, Papantla, Ciudad Mendoza, Tuxpan, asegura por parte de los perredistas tener un compromiso con la gente, pues dice no bastar con decir que ahora es social demócrata si está alejados de la gente y sus dirigentes son impresentables.“Vamos a seguir caminando por todo el estado de Veracruz para volver a ser un verdadero instrumento de la sociedad, es urgente trabajar para encontrarnos con los perredismos y con la ciudadanía. Hoy nuestro país reclama un sistema de partidos políticos fuertes y democráticos. Y el PRD, no es la excepción y tenemos que trabajar para reivindicar nuestro partido”, aseguraron perredistas de Cosoleacaque.De igual manera, la reunión contó con el señalamiento de “vil traición” por parte de diputadas electas, quienes se fueron a MORENA.