Persiste brecha salarial entre hombres y mujeres, exponen en foro de emprendedoras

Brecha salarial, y falta de apoyo a empresarias, fueron los temas principales del panel de “Mujeres Innovando”, del IX Congreso Nacional “Mujer generando economía Sustentable”, organizado por la asociación “10 mil Mujeres por México”.En el foro que se llevó a cabo este sábado en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, participaron Arits Rodríguez Trillo, encargada de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Estado; Zaira del Toro Olivares, directora del Instituto Municipal de las Mujeres; Silvia de Alba, empresaria y socia de “10 mil Mujeres por México” y Laura González, emprendedora veracruzana de Central de Mermeladas.Comentaron que entre los obstáculos que enfrentan las mujeres al emprender un negocio, están la falta de apoyo económico, la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, y las limitantes que viven en su propia casa.“Por cultura nos han enseñado que nosotros debemos ser responsables de los hijos, del esposo; somos las que (manejamos) también el recurso. Aparte hay una diferencia entre lo que se le paga a hombres y mujeres, es una lucha y defensa en el que tenemos que seguir avanzando”, dijo Arits Rodríguez.Señaló que desde que desde hace 20 años que inició en la administración pública, enfrentó diversos retos al ocupar algún cargo, “en algunos puesto me decían: ‘Sí te vamos a contratar pero tu antecesor era hombre y ganaba tanto, te vamos a pagar 20 por ciento menos por el mismo trabajo’”.Por su parte Zaira del Toro dijo que se debe romper con roles y estereotipos que han acogido a varios años a las mujeres, “como Instituto nos hemos enfrentado a mujeres que se acercan a nosotros y no se creen capaces de salir adelante solas porque históricamente en sus casas les han dicho es que es el marido que te tocó. Ese es el reto para que ellas se atrevan a innovar, a impulsarse”.Arits Rodríguez comentó que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) lideradas por mujeres tienen limitantes económicas y de formalidad, por lo cual no tienen acceso a los créditos que ofrece el Gobierno del Estado. Sin embargo la SEDECOP cuenta con varios programas para su apoyo.“Hay muchos apoyos a los que pueden acceder pero muchas veces no los conocen, tenemos 1080 mdp para las MIPYMES. Las limitantes serían que no estén en la formalidad, pero también hay convenios para eso, también hay programas de registro de marcas, diseño de embalaje, código de barras”, explicó Arits Rodríguez.Silvia de Alba, empresaria en Guanajuato de “10 mil Mujeres por México”, criticó que en el país no haya apoyo para el sector de la moda, “el Gobierno ha perdido el enfoque a crear marca, aquí cuando doy los precios de mis bolsas me he enfrentado a: ‘Pero no eres marca, ¿por qué tienes eso precios?’ Es triste, te comparan con otras marcas y crear marca cuesta mucho dinero”, concluyó.