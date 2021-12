Persiste desarrollo desigual en región Orizaba: Iglesia

El desarrollo que se tiene en las diferentes zonas de la región centro sigue siendo desigual, indicó el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, quién también apuntó que es difícil poder evaluar el avance tenido en cada rubro durante el 2021."En los municipios de nuestra Diócesis vemos un desarrollo desigual, por ejemplo en la cabecera de la Diócesis que es Orizaba es diferente que en comunidades serranas. Por ejemplo vemos de repente que a nivel de educación, en ciertas zonas se ha reactivado de modo especial las clases presenciales, en otras no se ha podido".De igual forma comentó que aún y cuando hay avance en la vacunación ya con la tercera dosis para los adultos mayores en algunos sitios, en materia de salud hay temas pendientes por atender como los pacientes oncológicos."Pero creemos que la pandemia no es todo el tema de salud, hay otras situaciones como atención, tratamientos de enfermedades crónicas que están pendientes y que con la pandemia no se han podido atender como se debe".El también sacerdote indicó la necesidad de resolver el problema de la desigualdad, aunque preocupa, dijo, que el próximo año se vislumbra una crisis económica mundial."Y acá es donde empresas, autoridades respectivas, deben de ir tomando las medidas necesarias para fortalecer la economía nacional para ayudar a las personas económicamente más vulnerables".Pero también se tiene que fortalecer la educación pues es un factor indispensable en el desarrollo de un país. "Se debe de fortalecer la seguridad social, puesto que sabemos que las personas que a veces menos tienen son las que necesitan también atención de saludAunque en algunos lugares vemos ese desarrollo económicamente, a nivel de educación y de salud, en otros no, por eso decía yo que la desigualdad que existe en nuestro país, se manifiesta al evaluar también estos rubros".