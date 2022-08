Persiste estiaje en zona norte de Veracruz, advierten productores

Aunque ha iniciado la temporada de lluvias, las precipitaciones han sido escasas y las presas todavía no recuperan sus niveles, por lo que la sequía aún representa situación de emergencia para el sector ganadero, indicó Asael Andrade Hernández, comisionado en Fomento Agropecuario.Añadió que varios arroyos se han recuperado ligeramente, pero insistió que las presas todavía no, por lo que productores de ganado demandan apoyo para construir nuevas ollas de agua y para desazolve de otras, a fin de recuperar la capacidad para almacenar agua de las lluvias.Refirió que se han girado oficios a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) para solicitar apoyo en la construcción de presas y para darles mantenimiento a otras con maquinaria, por lo que se encuentran en espera de respuesta.“El objetivo es que se puedan hacer nuevas presas para la recopilación del agua de las lluvias y para el desazolve de otras, para recuperar la capacidad de almacenamiento. Esperamos que se puedan abrir otras para aprovechar la temporada de lluvias”, indicó.Andrade Hernández apuntó que con las lluvias de la semana pasada los cauces de los arroyos aumentaron de nivel y las huertas de cítricos tienen nuevos follajes, lo que es una buena señal, sin embargo, recalcó que las presas no han incrementado la cantidad del vital líquido.Asimismo, refirió que, aunque se ha reducido la actividad ganadera en esta demarcación, ya que muchos potreros fueron convertidos en plantaciones de naranjo, la producción pecuaria sigue siendo una de las principales en el municipio.“La zona más fuerte en ganadería es hacia las comunidades de La Guadalupe, Teayo y otras, aunque sí ha bajado un poco la producción. De la extensión agropecuaria para los cítricos se destinan entre 12 mil y 15 mil hectáreas, es decir, del 85 al 90% del territorio, mientras que el resto es para otros cultivos y la ganadería”, concluyó.