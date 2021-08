Persiste ola de desaparecidos en región de Orizaba; no aparece joven de 22 años

La ola de personas desaparecidas en la zona centro del Estado no cesa, y en recientes horas se reportó ante la Fiscalía Regional del Estado, la desaparición del joven José de Jesús Acevedo Moreno, de 22 años de edad.



El reporte inicial se hizo ante el Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba y la Fiscalía Regional del Estado al cumplirse el plazo que solicitan las instancias ministeriales.



De acuerdo con el reporte, se conoció que desde el pasado lunes el joven empleado salió de su domicilio, pero no llegó a su destino, por lo cual se inició su búsqueda en el municipio de Río Blanco.



Familiares y amigos de José de Jesús Acevedo Moreno no volvieron a tener comunicación con él, y al intentar llamarle a su teléfono sonaba apagado, sin que se volviera a saber de él.



Familiares solicitaron a quien tenga información sobre la ubicación de José de Jesús, hacerlo de manera anónima al número de emergencia 911.



Hasta donde se sabe, el joven no tenía problemas con nadie, ni su familia da informes sobre algún incidente reciente con alguien, por lo cual continúan las indagatorias.