Persiste percepción ciudadana de corrupción en el Poder Judicial

Mientras la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, aseguró este miércoles que se va por el camino correcto en la impartición de justicia, la ciudadanía tiene una visión diferente, pues percibe la corrupción en el Poder Judicial de Veracruz como una práctica común.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la procuración e impartición de justicia, la seguridad y los partidos políticos son los rubros en Veracruz en donde la población mayor de 18 años de edad aún percibe la corrupción como una práctica frecuente.Los tres tipos de trámites con mayor prevalencia de la corrupción son los que se hacen en Juzgados o Tribunales, ante el Ministerio Público y el contacto con autoridades de seguridad pública.Pero esas prácticas no se denuncian por la desconfianza en la impartición de la justicia y por temor a las represalias.La encuesta señala que el Estado de Veracruz ha sido duramente afectado por las faltas administrativas y hechos de corrupción y uno de los grandes problemas es el bajo porcentaje de denuncias por la percepción de impunidad y por consiguiente la inmunidad para quienes cometen estos hechos, generalizando la inutilidad del mecanismo de denuncias ciudadanas.Aunado a esto, se tiene un alto desconocimiento de los procedimientos a seguir e incluso de cuáles son las instancias encargadas de recibir denuncias en esta materia.Paralelo a ello, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción aplicó una encuesta para medir la percepción de la sociedad en cuanto a la corrupción en Veracruz.Tan sólo en el municipio de Xalapa el resultado arrojó que la mayoría de la población percibe que la corrupción sigue siendo una práctica común, que es uno de los problemas que aquejan a la entidad veracruzana y que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para su combate.Y es que Veracruz no cuenta con un proceso sistémico que permita detectar riesgos de corrupción, esto deriva en que se carece de procesos para elevar el nivel de satisfacción en la población por los resultados de programas económicos-sociales.El Gobierno Abierto no se ha implementado en la totalidad de las dependencias y entidades, por lo que se requiere fortalecer la participación de la sociedad civil, empresarial y académica, en consecuencia la ciudadanía ha calificado el quehacer gubernamental como fuertemente relacionado con la corrupción y haciendo de esto un tema transversal que obliga a enfocar acciones de anticorrupción y de mejora continua con la implementación de evaluaciones enfocadas a elevar la calidad del servicio público, disminuyendo la probabilidad de cometer actos de corrupción y faltas administrativas, como el tráfico de influencias y abuso de poder en sus funciones.