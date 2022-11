Personal académico y administrativo demandan autonomía plena de la UPAV

Académicos, Administrativos y Docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) exigieron reformas a la Ley de esta institución para que deje de estar bajo los “intereses” del Gobierno en turno y tome sus propias decisiones, pues así, aseguraron, cumplirá con su objetivo de ser una opción para quienes no han podido acceder a la educación superior.En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Consultivo de la Asociación de Académicos, Administrativos y Docentes de la UPAV AC (AAADUPAV), Lenin Torres Antonio, indicó que no se ha logrado que esta casa de estudios sea fomentada desde el Ejecutivo como una alternativa para los bachilleres que buscan cursar una carrera.“Actualmente la universidad es un órgano descentralizado del Gobierno del Estado y por lo tanto está sometida a los intereses de los gobernantes en turno. Desde la muerte de Guillermo Zúñiga Martínez, la matrícula empezó a descender y eso tiene que ver con la improvisación fundamentalmente”, acusó.Torres Antonio afirmó que este decrecimiento de los alumnos también tiene que ver con la falta de “democracia” al interior y la falta de financiamiento para poder difundir la oferta educativa.“Pese a eso la Universidad se ha mantenido en más de 132 municipios y ofertando alrededor de 40 programas educativos, pero esto no ha sido suficiente para el impacto que podría tener. Hemos creído que la universidad está en manos de la política, necesitamos sacarla de la política como cualquier universidad pública y autónoma, como la Universidad Veracruzana (UV)”, insistió.El representante de la AAADUPAV denunció además que la UPAV tiene 180 convenios firmados con instituciones privadas de 22 entidades federativas, a las que les cobra la mitad de las colegiaturas que pagan los estudiantes, sin que a su decir, se transparente el uso de esos recursos.“Porque el problema no sólo se ha agravado en el descenso de la matrícula, sino también en la opacidad del manejo de los recursos (...) Todo ese dinero no sabemos a dónde va, por eso vamos a interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se transparenten los recursos de la propia universidad”, reafirmó acompañado por otros integrantes de la asociación que lidera.También recordó que hace seis años se presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para que se le concediera la autonomía plena, tal como su nombre lo indica; sin embargo, no se ha logrado ese cometido, por lo que nuevamente entregarán una propuesta a la Legislatura y en caso de no recibir respuesta positiva, judicializarán el tema.“Esperamos que haya una respuesta y como última instancia vamos a judicializar nuestra lucha (...) Vamos a ir al Poder Judicial y vamos a denunciar la incongruencia de la Ley 276 al nombrar a la UPAV autónoma, cuando en realidad depende del Ejecutivo del Estado”, enfatizó.Una vez más reiteró que mientras se mantenga así (como organismo descentralizado) va a ser difícil que se logren los estándares de calidad que se requieren para la financiación federal.