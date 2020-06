Personal de antros busca trabajar de lo que sea para sobrevivir

Desde hace 3 meses, antros y centros nocturnos cerraron debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Los empleados de estos establecimientos están sin trabajar y la mayoría sin salario.



Afirman que cada vez es más difícil mantener a sus familias, porque todavía no tienen una fecha para que puedan regresar a laborar.



Aunque algunos han buscado empleo, la pandemia los deja prácticamente sin posibilidades. No obstante, se han ocupado en ser mensajeros, pintores o en lo que se pueda.



"Somos jefes de familia los que trabajamos en el ambiente y nos afectó bastante, sin trabajo. Sí hemos tratado, hemos buscado de todo, de ayudante de pintor, de ayudantes, de todo pero por el tema de la pandemia se ha restringido mucho que nos den oportunidad de trabajo porque todos tienen ya su plantilla de trabajadores", dijo José Ángel Palmeros, jefe de seguridad de un antro.



Ante la falta de ingresos, sobreviven de apoyo de sus amigos y familiares, porque algunos otros, por la edad, es aún más complicado encontrar fuente de ingreso.



"De la patada, la cosa está muy difícil. Nos iban a ir rolando que íbamos a trabajar unos días pero a últimas ya no, porque cerraron ya todo, ¿cuánto tiempo sin trabajar? Como 3 meses, difícil, he buscado trabajo pero por mi edad, ya no hay", dijo Olivia Paredes, cocinera.



Además de la ayuda de sus amigos, han buscado apoyo de organizaciones, este miércoles meseros y ex empleados de antros recibieron una despensa de parte de una regiduría de Veracruz.