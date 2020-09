Personal de laboratorio también ayudó en batalla contra COVID: IMSS

En la batalla contra el COVID-19, hay un sector que también ha sido fundamental para poder atender a los pacientes contagiados: los trabajadores de laboratorio.



Al respecto, la jefa de Laboratorio del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del IMSS en Orizaba, Flora María Cosmes Jiménez, apuntó que la participación del personal COVID-19 de laboratorio se ha centrado en puntos de atención a pacientes infectados.



Uno de ellos es el Triage respiratorio, donde se les brinda atención inicial y realiza toma de muestra para la prueba confirmatoria, a quienes llegan de manera ambulatoria con síntomas de SARS-CoV-2.



Sin dejar atrás lo referente al Módulo de Enfermedades Respiratorias (MER), donde el personal toma muestras sanguíneas a los pacientes con COVID-19 así como los hisopados, los cuales son procesados en el laboratorio instalado dentro del área.



De igual manera, los laboratoristas desarrollan diariamente sus actividades de toma de muestras generales en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en el quinto piso que es área COVID-19.



La entrevistada destacó que la emergencia sanitaria ha representado un gran reto para los profesionales de la salud, debido a que es una situación para la que nadie estaba preparado; sin embargo, gracias al valor y determinación de todo el personal médico, se está superando.



“Con el día a día, hemos venido aprendiendo y no hemos dejado de aprender. Empezamos con miedo porque nos encontrábamos en una situación totalmente desconocida”, expresó.



Resaltó que a pesar del alto riesgo que representa para el personal estar en contacto directo con el paciente y con sus muestras clínicas, en lo que va de la pandemia, únicamente uno de ellos ha sido infectado y logró recuperarse satisfactoriamente.



“Yo les pediría a todos ser conscientes y que valoren el trabajo del personal de salud, que a costa de su propia vida están atendiendo a personas que muchas veces pasan por alto estas medidas. Ayúdennos a ayudarlos, porque solos no podemos”.