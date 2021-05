Personal de salud ha recurrido a amparos para vacunarse contra COVID-19

"Aquí en Xalapa, varios compañeros recurrieron al amparo y fueron vacunados mediante esta disposición legal. Fueron médicos y personal de salud. Sabemos que hay de 10 a 15 personas que fueron atendidas al recurrir a esta medida legal", dijo Daniel Alejandro Chan Vázquez, presidente de la Asociación de Pediatras de Xalapa.



Y es que previo a la marcha de trabajadores de salud de diversas instituciones públicas y privadas, no descartó que sigan optando por los amparos, pues a pesar de sus manifestaciones, no todos los empleados han sido inmunizados.



"Hace falta al menos un 20 o 30 por ciento en cada institución por vacunar. Afortunadamente tenemos noticias de que sí se están vacunando a algunos compañeros, pero aún faltan más. Sabemos que mediante el diálogo podemos obtener muy buenas cosas", indicó.



Caminando por algunas calles de la ciudad, gritaban "todos somos primera línea", además, varias personas aplaudían a los trabajadores de salud que participaron en la marcha de este domingo.



"Hay gente de las farmacias, químicos, enfermeros, camilleros, trabajadores de intendencia que aún no ha sido vacunado. Creo que ahorita antes de reincorporarse a las actividades normales, todos debemos ser vacunados", insistió.



Al llegar a la plaza Lerdo, continuaron con la exigencia de solicitar al Gobierno de Estado, terminar con el esquema de vacunación para los trabajadores de salud que día a día laboran con posibles sospechosos de COVID-19.