Personal de SEV se cooperó para organizarle conferencia a polémico funcionario

Jefes de sector e inspectores de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se cooperaron para organizar una conferencia que impartirá el polémico funcionario de la Secretaría de Educación Pública Marx Arriaga Navarro.El Director General de Materiales Educativos de la dependencia federal ha sido públicamente criticado en más de una ocasión por expresiones como “leer por goce es un acto individualista” o desdeñar la paga para artistas, ilustradores y diseñadores que rediseñen las portadas de libros de texto.“El ánimo de sentirse involucrados y tomados en cuenta recibiendo un reconocimiento y sus créditos en unos libros que estamos haciendo entre todos, a estos números se suman ustedes, deben sentirse emocionados porque estamos cambiando el país en un asunto tan delicado como lo son los libros de texto gratuitos”, llegó a decir el año pasado ante reclamos.Incluso, en el pasado pidió a las mujeres que lean libros para combatir el machismo.“Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo, por favor lean aquellos libros, ahí están descritos los caminos para su revolución".Ahora, estará el próximo 21 de octubre en el teatro Metropolitano de Orizaba para dictar la conferencia "Estrategias didácticas decoloniales para trabajar los libros de texto gratuitos y el plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana".Al respecto, el profesor y jefe de Sector 4 Orizaba de escuelas secundarias generales, Herminio Núñez, dio a conocer que se ha trabajado con algunas autoridades para que la conferencia fuera una realidad, incluso los jefes de sector han puesto todos sus recursos para que la actividad se realice."Nos han apoyado mucho, nos hicieron las invitaciones, los pases, ya no podíamos pedir más. Estamos seguros que de antemano si le decíamos a la Secretaría de Educación de Veracruz, que estamos organizando esta actividad, pero necesitamos refuerzo económico, nos iban a poner un letrero: austeridad republicana no hay dinero".Por ello destacó que entre los 6 inspectores generales los cuales conforman el sector 4 y el equipo de jefes enseñanza, comenzaron a aportar para este tema.Sin embargo dejó en claro que al hacer el contacto con el funcionario federal que impartirá la conferencia, éste les dijo que era completamente gratuita su visita, por lo cual el evento se convertía en abierto para todo maestro que estuviera interesado.Desde las 09:00 horas estará abierto el teatro para que la gente interesada ingrese con tiempo.