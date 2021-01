Personal de TELMEX Orizaba se suma a “falta colectiva” a nivel nacional

Aunque la huelga en TELMEX se prorrogó para el 24 de marzo, telefonistas de todo el país se sumaron a una falta colectiva nacional.



Al respecto, el secretario general de la Sección 8 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Edzom Bautista Vázquez, recordó que el estallamiento a huelga se tenía previsto para el 21 de enero.



Sin embargo, aunque se prorrogó, la falta colectiva será medida de presión para que se atiendan y solucionen las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo por parte de la empresa.



De igual forma, añadió, se prohibió la participación de las compañías filiales o terceros en las áreas laborales.



Recordó que el reclamo es para cubrir vacantes en áreas técnicas y administrativas; disminuir las deficiencias de equipo, herramientas y material de trabajo y que el personal de nuevo ingreso tenga el beneficio de la jubilación.



Señaló que las problemáticas que se tienen con la empresa afectan a los alrededor de 60 mil trabajadores que hay en el país.



Bautista Vázquez indicó que en el tema de la jubilación hay personal que ya pasó los exámenes correspondientes y no son contratados porque TELMEX no quiere respetar el tema de la jubilación.



Agregó que a pesar de esa situación se ha buscado llegar a un acuerdo con la empresa son afectar a los clientes, pero esta falta colectiva es el primer paso y el segundo sería el retiro de todos los terceros que hacen labores para TELMEX.



El dirigente sindical indicó que aunque no se presentó el personal a laborar estarían realizando recorridos para ver que no se hicieran cobros a clientes, de lo contrario se levantaría un acta por invasión de trabajo.