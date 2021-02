Personal del Hospital Civil trabaja sin prestaciones ni equipo especial anti covid

Trabajadores médicos, de enfermería, camilleros, administrativos y de intendencia del Hospital Civil Doctor Luis F. Nachón denunciaron la irresponsabilidad con la que se conducen los directores del mismo, en donde no conforme con desatender a tan importante nosocomio, han dejado de otorgarles las prestaciones laborales que por ley les corresponden.



Los quejosos, que pidieron el anonimato por temor a las represalias, revelaron que realizan sus labores en total estado de indefensión y en riesgo de sufrir contagios, al no contar con el equipo e insumos de protección personal para atender a pacientes enfermos que cotidianamente acuden a este centro médico para recibir la atención médica respectiva.



En lo referente al personal de enfermería, que son los primeramente expuestos en esta pandemia, "tiene más de un año que no les pagan el concepto "estímulos y recompensas"; las horas extras de igual forma no les son cubiertas, cuando en otras instituciones de salud del sector oficial sí se les está cubriendo”.



“De igual manera, en lo que respecta al concepto de “profesionalización” estamos en la misma situación, no se ha actualizado; no tenemos apoyo alguno, los días festivos no son pagados cómo lo marca la ley", indicaron.



Los trabajadores también se quejaron de la prepotencia de los jefes de servicio de dicho hospital: "es algo que en mucho nos ha venido a perjudicar; se conducen con escaso profesionalismo. Muchas veces nos hemos preguntado: ¿cómo es posible que ese tipo de gente lleve sobre sus espaldas tan grande responsabilidad?, ya que son insensibles hasta con los pacientes y sus familiares".



Externaron que, con este rebrote del coronavirus, y desde antes, "a los compañeros no les entregan completo el kit COVID-19, por lo que han estado trabajando de manera muy expuesta y ya son varios trabajadores fallecidos a causa de esta pandemia".



Indicaron que aun cuando el Hospital Civil "no es hospital COVID-19, ya habilitaron un área para tal fin, espacio donde se han llegado a tener hasta 10 pacientes".



Por último, los trabajadores hicieron un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez "para que tome cartas en el asunto; no queremos tomar otras acciones, sabemos de la importancia de este hospital, le tenemos cariño a la institución, pero sobre todo pensamos en los pacientes; ellos no tienen la culpa de nada de lo que aquí sucede, por eso el llamado al Gobernador".