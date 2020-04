Personal del IMSS en Veracruz se contagió de COVID-19 por falta de insumos

Enfermeras de la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Veracruz, se manifestaron para exigir equipo de protección adecuado para atender a los pacientes con síntomas de COVID-19, revelando que dos compañeros se contagiaron por no tener material de calidad.



Aseguran que los cubrebocas que les dan son desechables y no son los requeridos para el personal que está en contacto directo con pacientes en evaluación por el coronavirus. Reporcharon que ellos mismos tienen que adquirir por su cuenta equipo más especializado.



"Ya hay resultados positivos de compañeros que se infectaron aquí en el hospital pero fue por falta de insumos, porque no nos dieron los insumos a tiempo, positivos 2, sospechos como 7, de enfermería más que nada, que son quienes están más en contacto con el paciente", dijo Lizeth Cruz, enfermera general del Instituto.



Explicaron que los cubrebocas que les entregan se deben desechar a las 4 horas, cuando su jornada es de más tiempo y a pesar de que tienen insumos donados, los mantienen almacenados y no se han hecho llegar al personal.



Asimismo, denunciaron que están laborando con la mitad del personal, es decir, con 200 enfermeros para los cuatro turnos.



"Están en el almacén general resguardados, no los han entregado, lo único que nos entregan es un cubrebocas al inicio de la jornada laboral y tiene tiempo de vida de 4 horas. Desde que empezó la fase 2 estamos con la mitad del personal, las mujeres embarazadas, lactando y con enfermedades crónicas ellos se fueron, sólo se quedaron los sanos", dijo Guadalupe, del turno nocturno.



Este martes, el personal médico se manifestó afuera de la Clínica 71 para demandar que respeten su derecho a estar protegidos y no ser señalados de exagerar por exigir su seguridad.



"No ser señalados por exagerar, porque así se nos ha puesto. Estamos exigiendo lo que nos corresponde en la ley, que es el derecho humano estipulado por la Constitución Política en su artículo cuarto, en el párrafo cuarto: toda persona tiene derecho a la protección de la salud.



“Se nos está apoyando pero por parte de otras instituciones, compañeros ocupan protección que no es adecuada, que es casera que las podemos estar usando en un área de menos contagio".



Con sus pancartas y con lágrimas en los ojos y voz cortada, la enfermeras señalaron que son madres preocupadas, que piden ser escuchadas.