Personal del IMSS Orizaba “se avisa” por mensajes sobre casos sospechosos de COVID-19

Personal del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), se ha alertado a través de mensajes sobre la presencia de casos sospechosos de COVID 19 en personal del hospital del instituto en Orizaba.



Los empleados aseguran que hay alrededor de 10 casos de personas derechohabientes, que están en el quinto piso de este hospital que es el que se ha dedicado para la atención de estos pacientes.



Pero también hacen referencia a que un médico del área de Urgencias dio positivo, pero hubo personal que estuvo en contacto con este galeno y que hizo recorrido por las unidades, incluso también se habla de casos sospechosos en las oficinas de la Delegación Veracruz Sur del IMSS, las cuales se ubican en Orizaba.



En los mensajes que se han enviado entre los trabajadores hacen referencia a que hay varios pacientes delicados con sospecha de este virus.



"Protestamos enérgicamente porque las autoridades han tenido nulo protocolo para estos pacientes y pésima supervisión por parte del ahora encargado de la jefatura médica en la delegación del IMSS Orizaba, Pedro Martínez Serena, y del director de dicho hospital", enfatiza un mensaje que circulan en las redes sociales.



Aseveraron que los siguen obligando a asistir a reuniones de trabajo de más de 10 personas en la misma área, no aplicando lo indicado por el Gobierno Federal. "La situación no la tiene bajo control la doctora Célida Duque Molina, lo que le pase a los trabajadores no le importa".